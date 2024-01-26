農曆新年腳步近了，台中市南區國光里福正宮26日舉辦「寫春聯、送春聯」活動，邀請7位書法大師，依照民眾需求當場揮毫，提供客製化服務，吸引排隊人潮索取，由於寒流侵襲氣溫驟降，現場還提供熱騰騰的平安湯圓，供民眾大快朵頤，暖胃又暖心。

福正宮「寫春聯送春聯」活動，26日在國光里瑞豐街舉行，邀請台灣省書畫教育協會副總幹事陳貞惠等7位名師現場揮毫，包括福正宮管委會主委曾再富、副主委邱素貞，以及市議員陳雅惠、前南區區長鍾正光等人也到場共襄盛舉，氣氛熱絡、溫馨。

寫春聯不論草書、隸書、楷書，以及年畫，色彩繽紛，十分生動、討喜，對於民眾的個別需求，書法老師都來者不拒，用心幫大家揮毫，吸引許多人排隊索取。例如「主賜平安」、「對我發財」、「好運龍來」、「龍是為了你」頗受歡迎，市議員陳雅惠也小試身手，寫下「福」字，提前向大家拜個早年，祝福大家新春愉快。

主委曾再富指出，福正宮每年都會在農曆尾牙舉辦「寫春聯、送春聯」活動，活動越辦越熱鬧，人潮越來越多，感謝國光里民對福正宮的支持，福正宮秉持取之社會、用之於民的理念，希望凝聚大家向心力，營造更美好社區。

邱素貞表示，拿春聯新年新氣象，年畫增添喜氣，現場也提供鹹湯圓、甜湯圓與民眾免費分享，「黏錢、黏錢，伯公保佑大家平安大賺錢」，希望民眾過好年、新年快樂。