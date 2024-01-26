洗衣機用久會堆積汙垢，若沒定期清洗，不但衣服洗不乾淨，還會有異味，一名網友買了市售洗衣槽清潔劑來清洗，結果洗衣機漂出大量「海苔片」，他用網子撈起一大坨黑色汙垢，網友看了全嚇壞「大海撈出來的嗎？」內行網友建議偶爾還是要請專業師傅拆開洗，「裡面的垢很驚人，洗好跟全新的一樣。」

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，前陣子發現白色衣服洗不乾淨，應該是洗衣機該清了，她跑去買一款洗衣槽清潔劑，用完超驚訝，因為洗衣機內漂出一堆海苔片，最後用網子撈起一大坨黑垢。

貼文曝光引發熱烈討論，有網友表示用同款清潔劑也洗出一堆海苔，「我都放1條毛巾或不要的衣服進去一起洗，真的很多海苔，它們會黏在衣物上。」

也有網友表示，「聽過有人說用了這種清潔劑，之後洗衣服也會一直跑出海苔，一直不敢嘗試」、「明明撈乾淨了，後續洗衣服還是沾得到處都是，弄好幾次都沒辦法解決問題，最後用漂白水清，終於不再有海苔了。」

不少過來人建議還是要請專業師傅清洗，「定期請人拆開洗比較乾淨，之前也會丟這種粉狀清潔劑，後來請人拆開發現桶子裡面的垢很驚人」、「洗衣機很髒就會這樣，花錢請專業的清洗一次，之後定期自己清」、「專業的洗好跟全新的一樣」。