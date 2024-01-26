今(26)日台北市議會召開臨時會，將審查台北市長蔣萬安首度編列的總預算，其中也不乏爭議大的預算案引起議員注意，外界也關注是否與前朝柯市府有關；對此蔣萬安除了感謝北市議長戴錫欽以及北市議員的支持外，也強調會加強溝通；戴錫欽受訪時也肯定蔣萬安的決心跟魄力，認為只要府會保持秉持誠信溝通的原則，應都可以完成預算的審查。

蔣萬安表示，謝謝議員、議長在預算審查過程，給予支持外也給市府很多建議，所以都會採納議員的意見，並就整個預算審查過程持續加強溝通，希望在新的一年送市民一個圓滿的禮物。

至於有部分爭議的預算案是否與前台北市長柯文哲有關，蔣萬安則語帶保留，強調台北市政府「面對問題、解決問題」，都會跟議員做很清楚的說明，若議員需要進一步了解，北市府都會提供更完整的資料，加強溝通。

戴錫欽則直言，蔣萬安上任台北市長這一年多來，雖然有些待解問題是前朝所留下，但大家也看到他的決心跟魄力，例如大巨蛋在一年內試營運、舉辦亞錦賽，而市府重大的預算無論是延續前朝還是新編，都必須跟朝野議員溝通。

戴錫欽指出，據他所了解，蔣萬安也責成相關局處首長、聯絡人，必須把相關預算編列的需求以及緣由，都跟議員多加溝通，今天下午也會將在議會就預算部分審查，相信議員也會表達不同的意見，但只要秉持誠信溝通原則，應該都可以完成預算的審查。