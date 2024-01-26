另外，命中台灣消費者偏愛獨特化消費心理，本次在三星商城獨家販售的限定色也占比商城整體銷的6成之多，未來也會研擬進入線下販售，透過門市協助民眾下單，讓線上、線下做出更好結合。

台灣三星行動通訊事業部總經理陳(啟)蒙表示，Galaxy S24旗艦系列此次預購成績超乎預期，較前一代預購表現成長逾3成。展望2024年，三星相信Galaxy S24旗艦系列將為台灣行動通訊市場注入活水，持續朝較前代成長30%穩定邁進。

陳(啟)蒙談到，看好今年台灣整體AI智慧型會有25%的滲透率，現階段看到每家業者、用戶對於AI的定義不同。三星有很多的合作夥伴，包括Google、meta以及微軟等，其中，也有獨家的差異化合作，讓用戶在使用的時候更有獨特性體驗。另外，加上三星本上裝置上的生成式AI，直接裝置上，可以透過最方便的直覺使用，且消費者對於AI的期望一直在改變，三星也會透過持續累積消費者的體驗。

台灣三星觀察此次三星智慧館及三星商城預購狀況，從3款機型分析，Galaxy S24 Ultra表現突出，以近8成佔比創下新高，顯見從相機攝錄系統升級、S Pen絕佳生產力及首度應用鈦金屬材質的機身設計，均受到市場肯定。在顏色方面，Galaxy S24 Ultra以「鈦灰」充分展現金屬質感的時尚色調最受消費者青睞，銷售佔比逾4成；而S24+與S24則以夢幻迷人的「鈷藤紫」最受歡迎，分別皆以約3成佔比。

另外，此次三星商城引進多種S24旗艦系列限定色，台灣三星觀察，限定色機種佔三星商城預購6成以上，而三款機型限定色不約而同都以藍色系(鈦藍、晶石藍)最受到喜愛，其次則為綠色系(鈦綠、貓眼綠)。此外，透過線上線下通路整合，民眾可以在如微風南山旗艦體驗館等三星智慧館瀏覽限定色之色卡，門市亦能協助民眾線上下單。三星未來也將持續觀察消費者需求，帶給消費者更多不同的體驗。