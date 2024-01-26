「神仙姐姐」劉亦菲近年在大陸拍攝電視劇人氣翻漲，《夢華錄》、《去有風的地方》都叫好叫座，最近有網友分享在洛杉磯遇到劉亦菲，女神不僅答應合影，還簽名給粉絲，照片曝光網友驚嘆劉亦菲竟敢簽名在白紙上，不擔心對方拿來盜用，但也有人說明星可能簽合同跟給影迷的簽名大不同，後者不具法律效力。

據《會火》報導，近日有網友炫耀在洛杉磯遇到穿得一身黑、戴墨鏡的劉亦菲，不僅得到兩人單獨合影，還拿到劉亦菲簽名，網友立刻驚訝說：「她居然敢簽白紙」、「簽白紙說明是真正的偶遇，雙方都沒帶照片」、「她心大最好不要簽白紙」、「好像聽說過專門設計的明星的那種簽名似乎是不具備一般的那種簽名法律意義的」。

網友回應。（圖／翻攝自會火微博）

被封是天然美女的劉亦菲，最近也被其他網友翻出過去她16歲時的長相，網友說：「這張照片的由來是那一年神仙姐姐來我老家拍攝天龍八部，因為我從小就特別喜歡林志穎，我爸就邀了劇組一起聚餐，也是第一次和明星同桌吃飯，最近翻出來看到覺得很有意義」，也力證劉亦菲從小美到大。

不僅外型亮眼，劉亦菲私下也很疼愛工作人員，她與霍建華、佟大為、林更新等人合作的新劇先前殺青，劉亦菲為了感謝大家，不僅請大家喝飲料，還一人送上一個名牌LV的商品，早前拍完《夢華錄》時她也做了一樣的事，而她本人也是LV代言人，也被網友讚相當稱職。