長期處於高壓的工作環境，白天燒腦，到了夜深人靜躺在床上，依舊常久久無法入睡，長期的失眠，除了容易使注意力不集中，影響到白天工作表現與，更可能危害健康。營養師建議，想要睡得好、睡得沈，不妨從食物著手，不僅能助眠，更有助穩定血糖與管理體重。

營養師黃威杰在臉書粉專DGI 營養師黃威杰PO文表示，研究發現影響失眠的原因有很多種，女性又比男性更容易有失眠的問題，而且高達30%的人都有失眠的問題，以下就介紹5種能助眠的優質食物，幫助大家有美好的睡眠品質。

1.奇異果

奇異果富含多種維生素與礦物質，特別是維生素C、E、鉀和葉酸。有研究發現睡前吃一兩顆奇異果能改善入睡時間，增加睡眠時長以及睡眠品質更好，而這可能與奇異果抗氧化的特性，和改善葉酸缺乏以及高濃度的血清素有關係。

2.酸櫻桃

酸櫻桃和我們平常吃到的水果甜櫻桃不太一樣，雖然兩種櫻桃對人體都有很大的健康效益，但是在酸櫻桃身上發現有更高濃度的褪黑激素，而褪黑激素剛好是調解我們睡眠的重要關鍵激素。

3.牛奶

有許多研究顯示睡前喝一杯溫熱牛奶可以改善夜間醒來的次數，如果你有難以持續入睡的問題可以嘗試看看，牛奶改善睡眠問題可能是因為富含色胺酸，富含色胺酸的食物也被證明可以改善睡眠和情緒障礙，色胺酸對於血液中血清素和褪黑激素的濃度扮演重要的角色，而這些激素也大大影響睡眠品質。

有研究發現1週吃3次鮭魚，可以改善整體睡眠品質。（Shutterstock／達志）

4.鮭魚

有一項研究發現1週吃3次鮭魚可以改善整體睡眠，白天的精神也獲得改善，這是因為鮭魚富含大量omega-3脂肪酸以及維生素D，這些能幫助調解血清素，對於睡眠品質也有重要影響。

5.堅果

堅果含有褪黑激素以及鎂和鋅，有一個透過使用補充劑的研究，褪黑激素、鎂和鋅的組合，可以幫助治療老年人在失眠當中睡得更好。

黃威杰指出，睡眠的品質受多種因素影響，但是均衡而且規律的飲食習慣對健康有非常大的益處，如果是睡眠比較容易受到影響的人，也盡量在下午或晚上避開咖啡因的攝入量，避免咖啡因的興奮作用影響到夜晚的睡眠。