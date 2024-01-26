B-21「突襲者」（Raider） 隱形轟炸機邁入初期少量生產（LRIP）階段

就在B-21「突襲者」（Raider） 隱形轟炸機邁入初期少量生產（LRIP）階段，承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）公司透露，專案損失近12億美元（約376億台幣）。諾格還說，預計前5批少量生產的B-21都將承受財務打擊。

儘管如此，綜合外電報導，要是按照目前的規劃進行，目前的損失與B-21整個生命週期可能為諾格帶來的收益相比，就顯得微不足道了。

據諾格25日稍早在季度財報電話會議前發布的新聞稿顯示， B-21專案產生了近 15.6億美元（近488億台幣）的「稅前費用」，但扣除抵銷費用後，淨虧損減少為近12億美元（約376億台幣）。官員將虧損歸咎於通膨和供應鏈問題，但說隨著生產線效率提高，可能會減輕損失。

諾格總裁兼執行長華登（Kathy Warden）說，雖然他們對相關費用感到失望，但她有信心B-21將能滿足美國空軍的需求。

此外，華登坦承，諾格在B-21首飛後，就收到了初期少量生產合約，而五角大廈上周加以證實，並說B-21已在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）試飛不只一次，但基於作業安全考量，並未透露研發進度細節。

另一方面，華登指出，雖然五角大廈2023年提供了6000萬美元（近19億台幣）的援助，以協助因應高於預期的通貨膨脹，儘管討論仍在持續，但他們並不指望任何進一步的類似援助。

雖然目前虧損，但美國空軍說過，要採購多達145架B-21，這意味著隨著經驗累積，降低成本並提高生產效能，諾格仍有光明的「錢」景可期。