每逢佳節倍思親，勵志中學於1月25日、26日舉辦春節家屬面對面懇親活動，有矯正少年因家庭經濟、交通等因素，家人無法參與活動，校方責成輔導老師啟動「勵志龍貓巴士」，前往雲林偏鄉接送家屬。當矯正少年看到親人現身時，淚水瞬間決堤，與家人相擁而泣。

勵志中學這兩天的春節家屬面對面懇親活動中，許多少年在久未謀面的親人面前哭到久久不能自己，場面感人。勵志中學校長林家如到會場關懷學生，讓學生於春節前夕提前感受到暖暖的關懷與祝福。

校方指出，懇親活動是矯正學校非常特別也極為重要的活動，藉由活動串聯學生、家人彼此間的愛與關懷，學生得以近距離與家屬互動，一解思鄉情緒，不僅撫慰少年的身心，增進親情交流，亦有助於家庭和諧，有了家人的支持，促使這群迷途少年有了改變的勇氣。

令人感動的是，有許多矯正少年因弱勢家庭經濟、交通等因素無法參與活動，小志（化名）就是其中之一，校長林家如得知後責成輔導老師啟動「勵志龍貓巴士」，到雲林縣將家屬載送至會場，讓「小志」完成渴望見到家人的心願。

勵志中學2天的懇親活動共計300多名來自全台各地的家屬參加，會場中除了鼓勵學生利用時間充實自己策勵未來外，各班導師、教導員亦擔任學生與家長溝通角色，鼓勵少年要感恩惜福，活動在學生依依不捨與家人互道珍重再見聲中圓滿結束。