偷車代步只為買鹹酥雞？ 遭警逮謊稱「跟朋友阿敏借的」

55歲的林姓慣竊經常出沒在鶯歌地區，以自備鑰匙或是趁民眾把車鑰匙藏在機車上，竊取他人機車代步，警方統計光是3個月內就犯下超過10件機車竊盜案，跟一般偷車竊賊不同的是，他偷車並非銷贓只為代步買鹹酥雞，19日晚間23時許，林姓慣竊剛偷完車，打算到三峽找朋友喝酒，適逢員警執行臨檢勤務，當場被攔下檢查，最後依竊盜罪送辦遭裁定限制住居。

林姓慣竊偷來這輛機車是68歲的曹姓婦人所有，員警找上曹婦稱機車都是女兒在使用，但13日上班將車停在行政路上的停車格，下班返家發現車被偷了，因忙於工作所以一直沒報案，直到員警上門通知，才知道逮到偷車賊，林姓慣竊也坦承，從13日開始偷這輛車，每次偷騎1-2小時就放回原處，直到第五次偷騎後才被員警逮到。

林姓慣竊被逮後喊冤表示，「他跟阿敏借的啦！真的不是偷的！」 儘管員警曉以大義，但他始終堅稱機車是向朋友借的，但經驗老道的湖山所所長李明川一看機車鑰匙插入鑰匙孔的樣子，立即識破他的謊言，李明川說，一般舊款機車原廠配備的機車鑰匙插入鑰匙孔應該都是插到底密合，但這名慣竊自備鑰匙因為屬於長條形，因此只插入鑰匙前端，後面一大截露在外面，加上他利用強行轉動來發動機車，因此很容易辨別。

員警發現他不只是利用自備鑰匙偷車，也知道有些菜籃族或是老人家，會把機車鑰匙藏在機車龍頭下方的開放式置物箱，這個月9日上午，他就在鶯歌區信義街上隨機找目標，發現邱姓婦人的機車鑰匙藏在車上，於是偷騎一個小時候，把機車亂丟在附近，被害人發現有異狀，報警才知道又是林姓慣竊，這名慣竊也被員警依竊盜罪送辦，最後遭裁定限制住居。

李明川呼籲，機車鑰匙千萬不要藏在車上，停車處也最好選擇有監視器拍照的地方，如果發現車輛停放位置不同，務必查看汽油是否減少或是機車曾遭竊盜，另外如果車鑰匙弄丟，也不要用其他鑰匙去試轉，如此只會把鑰匙孔弄鬆，方便偷車賊下手，只有多加謹慎小心，才能避免愛車遭竊。