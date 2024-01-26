Hit Fm聯播網一年一度的「年度百首單曲」票選活動，從1月1日起至1月14日止，經過為期2週的踴躍投票，從340首歌曲中選出前100名，激烈精彩的「2023 Hit Fm年度百首單曲」名單終於揭曉，由金曲歌王林俊傑（JJ Lin）《重拾_快樂》專輯中的〈孤獨娛樂〉奪冠。

JJ共有四次獲得年度百首單曲冠軍的輝煌紀錄，分別是2013年的〈修煉愛情〉、2016年的〈不為誰而作的歌〉、2017年的〈偉大的渺小〉，今年JJ再以〈孤獨娛樂〉四度奪下年度百首單曲冠軍，不僅如此，JJ共有4首歌曲在這次百首單曲票選名單內，〈孤獨娛樂〉獲得冠軍，JJ跟葛萊美得主、美國知名音樂人Anderson .Paak合作的英文單曲〈In The Joy〉也獲得第三名的好成績。《重拾_快樂》專輯中的〈願與愁〉獲得第6名，〈如果我還剩一件事情可以做〉為第18名，JJ個人就有三首歌在前十名，打破歷屆百首單曲以來的最高紀錄。

JJ開心感謝大家支持，讓〈孤獨娛樂〉可以獲得百首單曲冠軍肯定，〈孤獨娛樂〉為貫穿《重拾_快樂》整張專輯的靈魂，這首歌是他很私密、私人的創作，是他在探討個人生活中所面對的處境，快樂、寂寞、孤獨、苦痛等情緒，渴望被理解、被聽見的歌曲。JJ把他的內心誠實剖析給大家，也希望大家可以從歌曲中得到共鳴，JJ提到，人生要到達真正的快樂，我們都要學著怎麼好好面對「痛」，才能夠真正地了解快樂的定義，用痛去理解快樂，用快樂和痛的共存去珍惜彼此。

JJ透露，他對於每張專輯、每首作品都是保持初衷，純粹想把好音樂分享給歌迷，創作過程中都沉浸在他的靈感裡，沒有特別在意成績，也並非為了成績、獎項而寫歌，每次籌備專輯就是整合每階段自己，把自己想說的話、想傳遞的故事唱給大家，所以相當感謝花時間、花心思投票給他的聽眾及歌迷。

對於20週年的里程碑作品《重拾_快樂》，JJ坦言，這些歌都是他最內心的剖析，這張專輯發行時很忐忑，可能不是每個人都能理解，當看到這張掏心掏肺的專輯有這麼好的迴響，就像一個好朋友在他身邊聽他說完以後，拍拍他的肩膀表示：「我能感同身受！」是莫大的安慰跟幸福。由於行程忙碌，在社群上JJ較少用長串文字表達自己，他的歌就是他的筆記本，音樂就是讓大家聽見他最全面的想法的管道，讓大家從歌曲裡徹底了解他的心境，當歌曲被認可，讓他知道可以這樣盡情做自己想要的音樂。

JJ期望在新的一年能把身心靈調到最好，來完成今年已經安排好的行程，特別是克服時差，好好調適自己狀態；在音樂領域上，JJ想再提升自我，無論是創作或歌手本身的模式，能多方嘗試並跟更多意想不到的人事物合作，玩出創意、玩出新穎的樣貌，把好的養分跟能量透過音樂分享給聽眾。再次感謝大家給他這麼棒的新年賀禮，祝大家新年快樂，讓他的好音樂繼續「龍stay」伴隨聽眾。