柯P搭公車巧遇她！陳玉珍急上車拉票：請做正確決定

立法院長投票在即，民眾黨主席柯文哲今早到立法院黨團開會，會後受訪表示，邀請藍綠候選人到黨團溝通座談，並步行到附近的公車站，就在柯文哲上車時，國民黨立委陳玉珍恰巧路過，陳玉珍也趕緊上車打招呼，向柯表達「請做正確決定」。

陳玉珍受訪說，民眾黨當初可以得到這麼多不分區選票，訴求是說要監督執政黨、政黨輪替，如果今天在院長選舉沒有達到這目地，是不是自打臉？以柯文哲的智慧，相信不會做這樣的事情。

至於柯文哲拋出藍綠立法院長候選人到民眾黨團溝通，陳玉珍表示，個人認為可以，但還要尊重候選人，等於是做一些理性的溝通，以後擔任正副院長要把立法院帶到什麼方向。

陳玉珍透露，自己剛有跟柯文哲說，請他要做正確的決定，因為當初民眾黨得到這些不分選票的時候，當初的訴求是要監督執政黨，還有新潮流不倒、台灣不會好。國民黨立法院長候選人韓國瑜提出幾大改革訴求、正面回應，現在只有民進黨在那邊罵民眾黨是沒用的8席，「我們不會這樣」。

陳玉珍說，過去幾年民進黨就是這種鴨霸做法，欺壓少數黨，這次好不容易民進黨變成少數黨，希望在野黨還是在監督、在各議題上可以一起合作。

針對民眾黨拋出四個條件，陳玉珍說，她認為不算什麼條件，要決定怎麼做之前總是要理念的溝通，她寧願把它看成是一種理念的溝通，在野黨往下要怎麼合作監督執政黨，畢竟現任執政黨、總統當選人賴清德只有得到40％的票，60％的民意還是希望強力監督，大家應該要針對議題一起合作監督，因此，柯文哲拋出請大家去黨團報告，事前理念溝通都非常正面。