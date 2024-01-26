30歲女星金智恩過去演出《他人即地獄》走紅，2021年經由南宮珉推薦演出《黑色太陽》，奠定女一地位，最近則在奇幻愛情喜劇《聖水洞之吻》飾演刻薄的惡魔女上司姜娜恩，對上朴所羅門演出的善良實習生蘇恩浩，因一次意外接吻交換靈魂，激盪出許多笑點。

金智恩因為飾演《千元律師》裡面的富三代律師白瑪麗，每次與南宮珉鬥嘴都居於下風，傲嬌又可愛模樣圈粉無數，她曾與南宮珉、任時完、李棟旭、李準基多位大咖對戲，為了成為演員，一天只睡兩小時，做多份兼職，只要有機會就到處試戲磨練演技，包括獨立電影和小角色，連李棟旭都稱讚她演戲非常認真，當初《黑色太陽》的角色也是南宮珉覺得他們個性相像而大力推薦。

金智恩除了參與演員和模特兒，也跨足了SBS《人氣歌謠》和《19/20》真人秀的主持人，《聖水洞之吻》是她首部愛情劇，也是她首次與年下男合作，在劇中飾演為了滿足客戶的要求，違背良心，甚至可以出賣友情和愛情的工作狂，對下屬苛刻，但不否認她是一位行銷高手，擁有起死回生的能力，屢戰屢勝，同時也是業界神話中最年輕的行銷組長。

而男主角朴所羅門先前演出過《殭屍校園》，在劇中先是YOLO族（不在乎薪資多寡，更在意工作自主性和自由度，只想及時行樂）後來才進入一般公司開始實習，具有溫厚的個性和童顏外貌，是公司裡負責可愛的最年長實習生，爲了守護自己認爲正確的價值，不惜鬥爭到底，而進入公司原因卻是姜娜恩，兩人之前在校園時期有怎樣的過去？奇幻戀愛喜劇《聖水洞之吻》將於2/6起，在中華電信MOD影視館+、HamiVideo影劇館跟播韓國更新上架，龍華電視敬請期待。