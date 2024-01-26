澳網混雙冠、亞軍4人合影。（美聯社）

🎾 Su-Wei Hsieh wins her first mixed doubles title at age 38



🎾 @zielaczekk is the first 🇵🇱 to win the #AusOpen mixed doubles title



What a moment for this duo 🙌 pic.twitter.com/EB0hNqQu3Z — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2024

台灣女將謝淑薇、波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）第3種子「台波組合」勇奪2024年澳網混雙冠軍，這是兩人生涯首座大滿貫混雙冠軍。傑林斯基賽後數次擁抱謝淑薇，他開心地說：「我們本來沒有搭檔可以打混雙，我們在尋人名單上找到彼此，結果非常棒，也許我們該繼續下去。」

謝淑薇是單打、雙打兼修的高手，特別她在前排反應迅速，在決賽有效化解對手克拉芙琪克（Desirae Krawczyk）的力量，同時給予對方強烈的壓迫。謝淑薇說：「這是一場艱難的比賽，但我們做到了，謝謝你們一起打出這場好比賽，跟你們一起打球很有趣。」

英國史庫普斯基（Neal Skupski）先前是男雙世界第1，兩度在溫網摘下混雙金盃，美國女將克拉芙琪克更是4屆大滿貫混雙冠軍，實力堅強。不料謝淑薇、傑林斯基兩位湊團組成的搭檔更厲害，一盤未失打到決賽。

混雙冠軍可平分16.5萬澳幣獎金（新台幣340萬），謝淑薇還有機會挑戰女雙冠軍的73萬澳幣大紅包來過個肥年（新台幣1504萬）。傑林斯基自己在男雙止步8強，幸虧有謝淑薇在混雙協力摘冠。