台南市立安南醫院精神科主任張俊鴻表示，適量玩遊戲對腦部大有助益。（台南市立安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

打電動有好藉口了，台南市立安南醫院舉日本實例、德國與加拿大研究，證實患者玩《超級瑪利歐》電玩遊戲，大腦的海馬灰質增加，對抵抗憂鬱症、思覺失調與創傷壓力症候群有幫助。

台南市立安南醫院精神科主任張俊鴻表示，日本近期報導有網友因憂鬱症停職一整年，他的精神科醫師「出奇招」要他去玩《超級瑪利歐》，這名患者竟在拯救公主過程中，重新找到人生方向，憂鬱症狀大幅改善，沒想到一款遊戲竟能拯救心靈。

國外真的有針對《超級瑪利歐》對人體影響的研究，張俊鴻指出，一群德國科學家2014年找了48個志願者分成2組實驗，一組天天玩30分鐘《超級瑪利歐》遊戲，持續2個月，研究發現這群玩家大腦發生變化，右側海馬結構和右側背外側前額葉皮質的灰質增加了！這代表他們在空間導航、策略規劃、記憶力和運動能力都有所提升。

張俊鴻指出，這些變化與受測者對遊戲渴望有關，藉由遊戲訓練可能對抵抗創傷後壓力症候群、思覺失調、憂鬱等精神疾病有幫助，而這些疾病都會使大腦某些部位萎縮。

不只年輕人，連長輩玩電玩也能讓大腦受益！張俊鴻再提出另一項由加拿大團隊在2017年做的有趣研究，玩3D視訊遊戲，比如《超級瑪利歐 64》，能幫助老年人保持海馬體灰質，而海馬體灰質對認知健康來說非常重要。

研究人員把55到75歲的老年人分成3組：第一組玩了6個月的3D電玩、第2組學習電腦音樂（鋼琴）、第3組未參與任何活動。結果顯示，只有電玩的組的海馬灰質有顯著增長，與德國在年輕人身上觀察到的結果一樣。

而鋼琴組的背外側前額葉皮質也有所增長。相比之下，沒有參與任何活動的組別，海馬、小腦和DLPFC灰質都反而減少。

以後，玩電玩可能不只消磨時間這麼簡單，還有大腦密集訓練的功能，張俊鴻表示，這不代表整天玩遊戲就是好事，畢竟凡事都應適量。但這些研究確實給了大眾一個玩遊戲的好藉口。