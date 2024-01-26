護理人力大量流失，為改善勞動環境，衛福部今正式公告三班護病比標準。以醫學中心為例，白班護理師1人可照顧6名病患，小夜班1：9，大夜班1：11，預計3月1日上路。根據試算，要達到最新標準，全台還需要補滿7500多名護理師。為提高護理人員執業意願，衛福部同步祭出夜班費補助，依醫院層級，分別發放小夜班400～600元、大夜班600～1000元獎勵，2月1日就會匯入醫院帳戶。若醫院在1年內達標，也會爭取公務預算提供額外獎勵。

根據最新標準，醫學中心白班、小夜、大夜班的護病比為1：6、1：9、1：11；區域醫院為1：7、1：11、1：13；地區醫院則是1：10、1：13、1：15。新規定預計3月1日上路，目前醫學中心、區域醫院、地區醫院的護理師缺額分別為約3500人、3500人、580人，合計缺額逾7500人。

衛福部長薛瑞元說，經搜集半年資料，醫學中心白班大部分都能達標，但小夜班尚有28％、大夜班尚有64％無法達標；區域、地區醫院白班、小夜、大夜班無法達標的比率則為區域醫院55％、56％、59％，地區醫院8％、11％、14％。

薛瑞元分析，每年護理應屆畢業生約9300人，國考合格者則有7500～8500左右，執業率63％，介於4500~5500人之間，而每年流失及回流的護理人力，則有4500～5000人左右。流失的人力多為資深護理師，離職的原因是輪三班，難以兼顧家庭。而回流者則多是取得資格後前往進修，再重返職場的人員。

「輪三班是護理師執業時間縮短的主因」。為鼓勵醫院達到三班護病比標準，衛福部祭出夜班費獎勵措施，提高護理師待遇。薛瑞元說，衛福部從健保總額中挪出40億元，提供急性一般病床及其餘需值夜班單位的護理師獎勵，醫學中小夜班600元、大夜1600元；區域醫院小夜500元、大夜800元；地區醫院小夜400元，大夜600元。

健保署長石崇良說，健保署已請同仁依據最新一次的夜班通報，預估出第一批獎勵金，2月1日就會匯入醫院帳戶，再由醫院撥款至護理人員戶頭。未來每月，醫院都需在20日以前申報，月底前入帳。若護理人員沒收到夜班費，可提出申訴，健保署將進行查核，依《健保法》追扣，嚴重者停約處分。

為鼓勵醫院補足人力，薛瑞元表示，衛福部規劃向行政院爭取編列公務預算，提供1年內達標的醫院獎勵，細節待定。另外，衛福部也將召集護理團體、醫院協會，研議醫護人員繁重工作加給，不限夜班，而依工作性質提供公務預算的補貼。