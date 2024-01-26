新竹市長高虹安26日對新竹棒球場廠商發出最後通牒，5天內若不進場移除球場覆土，市府將接管並求償且未來可能解約；民進黨新竹市議會黨團認為高虹安是在轉移市府人事的焦點；新聯線政團認為要盡快修繕、究責；在野議員表示，樂見市府終於硬起來了。

民進黨新竹市議會黨團總召陳建名表示，棒球場成為高虹安的政治提款機，已經是國人眾所皆知，昨天高虹安被揭露違法升任自己的親信後，馬上拿棒球場消費來轉移焦點。

今天記者會的內容和監察院的報告沒有差別，高虹安擔任市長宣稱改善工程超過1年，如今依然沒有提出改善方案，且高虹安前後說詞矛盾，過去說棒球場要有大聯盟等級，現在卻又矢口否認，選前說球場有大祕寶，結果開挖後沒有結果，上任後大動作送檢調，但市府沒有人因此被檢調聲押。

陳建名指出，高虹安擔任市長至今，沒有把自己當過市長，還認為自己是個民意代表，只會出一張嘴沒有作為。新竹市府因為高虹安在棒球場的政治操作，犧牲1位副市長、1位教育處長、2位工務處長，而現在找了1位沒有公務背景且標公家工程的廠商來擔任工務處長，這樣的行為也都讓人懷疑是要解決問題，還是繼續做政治上的鬥爭？

新竹市議會新聯線政團則要求高虹安市府團隊妥善修繕，並依法嚴辦究責相關責任，給全體市民1個交代。

民眾黨市議員李國璋表示，新竹棒球場「球場覆土超過結構分析許可之重量」，且統包商迄今仍無法提出被認可的結構安全計算，如此嚴重且明顯的問題，竟然在前朝可以通過重重關卡，甚至啟用比賽，顯然從營造商、PCM到前朝市府內的相關流程與人員都出現很大的問題。

他要求市府團隊應妥善修繕，在第三方公正單位確認安全無虞之前，不能貿然開放，並且要依法嚴辦究責。

宋品瑩指出，球場覆土承重攸關球場公共安全，若是疏忽，恐釀成重大死傷，一定要重視，她要求，若廠商針對改善工程拖延，市府應考慮自行招標入場改善，並向廠商追償相關費用。

另一方面，她也建議，改善的同時，應認真依據MLB專家報告建議，研議將天然草皮換成人工草皮。

鄭慶欽與孫鍚洲表示，身為北區市議員，迫切希望坐落於北區的棒球場能盡速改善完畢啟用，但「一切必須要以安全為前提」，嚴正反對民進黨為了政治操作要求市府在半年內修繕完畢的主張，要正視公共安全，絕不能讓南方澳大橋斷裂事故、桃園市平鎮文化公園地下停車場樓地板大面積坍塌、桃園市八德國民運動中心羽球館天花板崩塌的死傷意外在新竹市重演。

林慈愛與陳啟源指出，前市府耗費12億預算興建棒球場，期間多次追加預算、施工過程不透明、拒絕被監督，加上PCM過往的黑歷史等，疑雲重重，但就算高虹安市府移送許多證據給監察院與檢調，監察院與檢調卻仍紋風不動，「政治辦案」態度明顯，要求監察院與檢調應正視新竹棒球場問題的嚴重性，依法嚴辦究責。

新聯線政團同時表示，新竹棒球場已經不僅是政治問題，而是公共安全問題，期盼外界再給市府一些時間與空間處置，並嚴厲譴責民進黨這個棒球場爛尾工程的始作俑者「作賊喊抓賊」的態度，不僅未道歉，還不斷用還沒修繕完畢一事攻擊高虹安市府，令人不齒，也不會得到新竹市民的認同。

市議員林彥甫表示，樂見市府終於硬起來要處理棒球場工程的營造廠商，如巨佳沒有能力或不願積極改善球場，他同意盡早更換有專業度的廠商，讓球場改善能1次到位。

然而，不論是統需書和施工圖說多處不同的問題，或是施工過程中沒有嚴格監工把關，甚至連停車場上方30公分覆土的壓根就不符合A級球場的設計，最該問責的應該是專案管理廠商。

所以從高虹安市長一上任，在野黨團就強烈建議要更換，結果拖到現在市府還是不願意來撤換，這點市府應對外說明原因。不然實在不禁令人懷疑，市府實際上也找不到其他有大型運動場管工程經驗專案管理廠商來接手，如果真是如此，市府要找到其他專業的營造廠接手球場改善，恐怕同樣不樂觀。