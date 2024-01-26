警破首宗「詐房」集團 6被害人為免費餐券房子遭過戶

北市警方偵破首宗「詐房」集團，因詐欺等案通緝10餘年的翁姓男子，向親友誆稱有免費餐券、旅遊補助，藉此詐得對方身分證照，翁男再指使同夥持偽造本票，前往縣市公所調解委員會，宣稱與被害人有債務糾紛，主張轉移親友的房地產抵債，五鬼搬運3年來騙走6處房產，從中詐得超過3000多萬，日前遭北市刑大喬裝外送員上門逮人。

翁嫌利用免費餐券詐得被害人身份證資料。（警方提供）

警方逮捕翁嫌及其同夥。（警方提供）

北市刑大偵二隊接獲多名被害人報案，表示自己名下的房地產，莫名其妙遭人轉移騙走，經調查後，發現43歲的翁姓親戚涉有重嫌。

警方指出，翁以免費餐券、旅遊補助為由，向親友取得他們的身分證照片及個資，接著偽造本票，要同夥持票前往調解委員會，主張被害人欠錢，要求將對方房地產過戶抵債，另名同夥則拿著偽造的「欠債人」授權書，當著調解員面前假裝「喬債務」，最後拿著第三方認證的調解書，到地政所辦過戶，陸續騙取6處房產。

有的房產順利脫手，有的因被害人還住在裡面，翁無法變賣，便拿著權狀去借高利貸，總計詐取超過3000多萬的不法利益。

北市警方追查後，發現翁因詐欺、偽造文書等案，2013年起即遭4地檢署發布通緝，翁此後東躲西藏，潛逃已超過10年。

翁男因有案在身加上詐騙房產，深入簡出十分敏感低調，警方日前鎖定他的住處，為免打草驚蛇，還假扮外送員送餐，在他應門時當場將他逮捕，另循線查獲4名共犯、上億元的偽造本票，全案訊後依加重詐欺罪，將翁等人解送歸案及依法送辦。