義大利東部港口城市安科納(Ancona)的金融警衛隊(GdF)表示，他們查獲了價值3.5億歐元的資產，包括現金、汽車和房地產。他們也凍結了1569個銀行帳戶，扣押了140家開立假發票的公司，並搜查了他們在米蘭和周邊倫巴第(Lombardy)地區、佛羅倫薩、Padova和西西里島的財產。

據警方的扣押令顯示，在85名嫌疑人當中，有64名為中國公民，據了解，警方仍在調查當中，希望查明使用該洗錢服務的義大利客戶。

金融警衛隊表示，這些涉案的公司先開出假發票，並告訴義大利客戶將錢存放在某個義大利銀行帳戶，一旦資金到位，這些不法公司會將相同金額資金轉入中國的銀行帳戶，詐稱資金是要支付進口中國的貨物，最後再透過不法的地下銀行轉入原先的義大利客戶。

義大利金融警衛隊說，這些地下銀行可以進行數十億歐元的洗錢。

在過去一年當中，中國的貨幣經紀商經營一種平行的地下銀行系統，一直是義大利多起調查的重點。

這些在義大利不同地區進行的調查，讓義大利當局認為，與中國有關的組織可能提供著更廣泛的服務，包括隱瞞毒販的跨國支付，以及為逃稅提供便利。