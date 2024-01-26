The Kings ESCAPE after forcing a last-possession turnover on Stephen Curry 😤pic.twitter.com/knDV9jA7GR — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 26, 2024

史蒂芬柯瑞26日雖然攻下全隊最高33分，卻在比賽最後關頭出現致命掉球失誤，也讓勇士無奈在自家主場以133比134飲恨敗給國王，目前戰績19勝23敗，國王贏球兩大功臣分別是轟下生涯新高39分的哈里生巴恩斯，以及最後22秒雙手灌進致勝分的沙波尼斯。

柯瑞首節就爆發，單節投9中6，含三分球投7中5，獨拿18分，卻沒獲得太多隊友火力支援，也讓勇士打完首節仍以32比40落後；儘管柯瑞次節得分掛零，幸好勇士換成薩瑞奇、庫明加兩人飆分，打完上半場，勇士追成72比75，巴恩斯替國王攻下半場最高20分。

打到下半場，就算巴恩斯、福克斯兩人三分火力依舊猛烈，國王始終無法擴大領先差距，反讓勇士逐漸追上，打到比賽還剩47.7秒，庫明加的灌籃，更讓勇士取得133比132首度超前，幸好沙波尼斯最後22秒也回敬一記灌籃，國王重新領先1分。

暫停過後，庫明加的上籃遭到巴恩斯火鍋伺候，可是胡爾特竟在最後12秒兩罰落空，此時勇士總教練科爾沒有選擇喊出暫停，而是把比賽勝負交給場上球員決定，只見柯瑞接到球遭到兩人包夾，情急之下竟然把球運到自己球上掉出，比賽時間也在此時結束。