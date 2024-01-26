輝達尾牙

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台，25日參加台灣分公司尾牙，並於結束後點名台灣九家合作夥伴是超級巨星，預計26日離台，他還說，「台北國際電腦展（Computex）時一定會來，將公布重大消息。我們Computex見！」 （編按：2024台北國際電腦展將於6月4~7日舉辦）

黃仁勳每次來台都是媒體焦點，走到哪都有粉絲追隨，就形容像是超級巨星，不過他謙虛地說「自己不是超級巨星」，並點名輝達台灣九家很棒的合作夥伴，包括台積電、廣達、緯創、鴻海、日月光投控旗下矽品、華碩、聯發科、微星、技嘉等，這些合作夥伴都是超級巨星。

工商時報報導，黃仁勳表示，此行除了參加台灣分公司尾牙活動，另外與供應鏈夥伴積極合作，努力來滿足終端殷切之需求。

黃仁勳還透露，已與台積電創辦人張忠謀夫婦，及總裁魏哲家見面，並表示輝達產品的龐大需求，而雙方也將共同努力，尤其台積電將擴大AI晶片之產能。台積電CoWoS產能已逐步開出，然終端強勁之需求，供需仍吃緊。