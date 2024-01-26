國道高速公路常有車友競飆早已不是新鮮事，但時速超過300公里，似乎少有耳聞。不過近日就有一名車友透過臉書社群《爆料公社》貼出一段於國道深夜路段飆速超過時速400公里的畫面，炫耀稱：「連假半夜沒紅斑馬」；影片曝光，掀起網路熱議。對此，國道六隊指出，該則影片內容與實際情況完全不符，為散布不實影片、賺取點擊率。

根據影片內容，這輛已經達到「飛機起飛速度」的飆速片，駕駛一路從時速274公里直線加速，數字一路攀升，最後到時速402公里。從影片畫面，可見路旁路燈移動相當快速，確實數度也令車友、網友質疑，畢竟國內目前尚未有跑車可以超過時速400公里。

影片當時曝光後，就有許多網友提出質疑：「快樂錶吧？布加迪都沒加速這麼快」、「這是快樂表啦」、「高速公路的品質再好 400的速度 一個小小坑，早就翻車了吧」、「數學厲害的算一下路燈的距離就知道是不是快樂表了?」「目前台灣能破400的只有將軍大的！」

實際上，「快樂表」，意思就是指時速表上的速度，跟實際時速有落差，少則相差 2-3 公里，多則相差 7-8 公里，但差距超過100公里以上的幾乎相當罕見。

對此，國道六隊、樹林分隊調查指出，此則影片由31歲林姓男子於2023年3月拍攝，地點位於國3高原路段。事實上，林男當下時速約160公里，未有飆速402公里之情形，未料他竟為求點閱率，以軟體後製不實超高速影片，甚至將影片廣泛流傳於網路，訊後將依煽惑他人犯罪或違背法令罪嫌，移送管檢署偵辦。

警方表示，超高速行駛嚴重危害自身及其他用路人行車安全，違反道路交通管理處罰條例第43條規定，最高可處以3萬6千元以下罰鍰並吊扣牌照6個月。

警方呼籲民眾，勿在網路散播不實影片煽惑他人犯罪或違背法令，並請用路人駕車應遵守交通法規，以維護行車安全。