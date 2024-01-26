女星祈錦鈅因有G級上圍和明星臉，成為話題人物。去年5月她閃婚圈外男友A先生，並在加拿大生下女兒，本月返台。今（26日）祈錦鈅忽在IG限時動態開砲丈夫的女性友人，還坦言已跟老公說清楚「要離開隨時請便。」

祈錦鈅26日在IG限時動態表示，老公跟女性友人抱怨時，對方竟挑撥他們夫妻的感情：「覺得你好可惜喔」、「跟這樣的人結婚了」、「這女的不適合你」甚至說出祈錦鈅想靠小孩綁住他；祈錦鈅忍無可忍，公開罵丈夫的女性友人「綠茶香」並警告：「完全不認識，沒交集的人憑什麼說別人啥，管好妳自己就好了吧。」

祈錦鈅承認很常勸人分手，因為不適合就別浪費時間，「我也是這樣跟我老公說的，要離開隨時請便，都成年人了，階段性任務沒什麼，各自安好也很好。」不過，祈錦鈅說自己雖然飽受謠言、是非多之苦，但丈夫一樣抱著她不放，夫妻倆的感情相當好。

祈錦鈅怒嗆老公的女性友人。（圖／maxinechiii IG）

祈錦鈅向丈夫的女性友人喊話：「我老公跟妳抱怨是因為信任妳當妳是好朋友，但妳不是我好朋友，我沒必要忍著妳」，並說她哪天真的離婚，再來安慰、獻身也不遲；最後，祈錦鈅用諷刺的口吻說：「還是我得尊稱妳一聲婊姐？」

祈錦鈅去年5月結婚時，曾公開讚賞老公的好，「從一開始認識他就心疼我所有的辛苦，並實質的對我好不是那種渣男式敷衍的說說，去哪裏、做什麼、買東西、吃東西都會為我備一份，甚至照顧到我身邊的朋友親人，發生事情也陪著我面對、解決、處理」；祈錦鈅的老公也嘴甜告白：「我會當個太陽，永遠在妳身邊照耀，沒有怕老婆的男人，只有愛老婆的男人，謝謝有妳，老婆。」