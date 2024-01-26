為迎接農曆春節到來，苗栗縣銅鑼鄉客家文化館特別推出春節系列活動，包括「淺山樟力─台3線上原客焗腦展」、「山野兩路行─東勢卓蘭客庄聚落村史展」等特展。（謝明俊攝）

為迎接農曆春節到來，苗栗縣銅鑼鄉客家文化館特別推出春節系列活動，包括「淺山樟力─台3線上原客焗腦展」、「山野兩路行─東勢卓蘭客庄聚落村史展」等特展，並邀請民眾一同來看迎龍、觀展過好年。

客委會客發中心主任何金樑表示，客家文化館「2024年春來迎客─春節系列活動」是以「客庄迎神龍」為主題，自大年初一至年初五，除安排精采的藝文表演活動外，還有3D劇場，「淺山樟力─台3線上原客焗腦展」、「山野兩路行─東勢卓蘭客庄聚落村史展」、「拼．靚─台灣客家多重面貌」等特展，以及兒童館「火旁龍」互動。

客家文化館並在入口空橋上，擺設引人囑目的神龍裝置藝術，營造濃濃的客庄過節氣氛，每日還有「創新火旁龍」表演、並安排「傳福好食」、「走春著色體驗」等內容，讓來館民眾體驗多元客家文化。

客發中心指出，「山野兩路行─東勢卓蘭客庄聚落村史展」結合客發中心客庄村史調查成果，以位於大甲溪流域及大安溪流域台中市東勢區與苗栗縣卓蘭鎮為軸心，帶出台灣客語腔調「大埔腔」及「饒平客家」的主題展，並首度展出張達京、潘敦仔等東勢及卓蘭地區多個移墾家族後代所保存的古文書，以及客庄聚落歷經關刀山地震、921地震的重生。

「淺山樟力─台3線上原客焗腦展」則是重塑影響台灣客庄傳統經濟中極為重要的樟腦產業，從上游到下游，包括隘防生活情境、隘防監督及「樟之細路」情境設置，重現歷史情境軌跡，讓民眾了解過去焗腦產業與客家聚落間的緊密關係。