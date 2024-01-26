年關到，詐騙集團大舉出沒，彰化警分局近日連破3起詐騙案件，總計保住3名被害人共約150萬元現金，並逮捕3名詐騙車手，除有1名在車手界已算是高齡的59歲高姓男子外，還首度查獲女車手，3名車手警訊後都被依詐欺等罪嫌移送法辦。

彰化警分局先是中正派出所獲報，有民眾遭詐騙集團以假投資等名誘騙面交鉅額現金。警方連繫廖姓被害人後，與詐騙車手約定在超商碰面，確認現場1名中年大叔就是車手後，將其當場逮捕，並查扣25萬元，隨後查出擔任車手的是59歲的高姓男子。

幾乎在同時間，彰化警分局獲報又有民眾疑受到詐騙，1名程姓男子與「黃秀貞」約定在彰化市民族路的超商面交款項，程男因第1次與人約定面交現金，因此特別小心，赴約前先打電話報警，才知道可能著了詐騙集團的道。

警方隨後不動聲色趕到超商埋伏，赫然發現前來取款的竟是女車手，當場將其逮捕，保住被害人的57萬元現金，經清查得知女車手為37歲的姚姓女子。資深員警說，第1次抓到車手是女的。

離譜的是，上述兩起詐騙案發生後隔天，彰化警分局再獲報有民眾疑遭到詐騙，警方了解案情後，到彰化市中華西路的超商埋伏，逮捕前來取款的舒姓男子（32歲）。

警方追查得知，被害人陳女因誤信股票投資代操集團話術，先前已損失百餘萬元，被騙後勇敢面對，並和莿桐派出所配合，保住原本要拿給對方的30萬元現金。警方指出，3名落網的車手接受警詢筆錄後，得知之後將面臨高額的附帶民事賠償時都懊悔不已。