大陸一戶姓魏的家庭，從老到少都有很特別的名字，其中爺爺叫作「魏來」諧音「未來」，爸爸名為「魏寒」諧音「畏寒」，如今有了第三代，爺倆竟將孩子取名為「魏知述」，乍看是個很不錯的名字，但念起來和「未知數」超像，導致孩子上學以後常被同學笑。

綜合陸媒報導，一名網友分享，隔壁最近搬來了一戶姓魏的家庭，這一家人的名字都很特別，爺爺的名字叫「魏來」，念起來和「未來」一模一樣；爸爸則叫「魏寒」諧音「畏寒」，每次自我介紹都令人哭笑不得，但爺爺和爸爸兩人都覺得很有趣，因為自己的名字絕對能讓人印象深刻。

魏太太表示，當年孩子出生後，老公堅持要替孩子取名為「魏知述」，名字諧音聽起來很像「未知數」，爺爺和爸爸都為此沾沾自喜，怎料孩子上學以後，卻經常因為名字被同學嘲笑，而老師也對此名字印象深刻，經常點他回答問題，久而久之，孩子越來越不快樂，也變得沉默內向。

魏太太也說，某天學校老師通知她到學校，詢問孩子的狀況以後，她真的很心疼，也強烈向公公與老公要求改名。只能說取了不好的名字，真的會影響孩子的自信心。