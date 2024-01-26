台灣鰻魚品種是高品質的日本白鰻，圖為產品之一胭脂鰻。（周麗蘭攝）

雲林縣口湖鄉是鰻魚的故鄉，2022年口湖鄉年產鰻魚約1463公噸，占全國40％，新冠肺炎疫情衝擊日本燒烤業，連帶導致台灣鰻魚難以外銷，日本蒲燒鰻市場又被大陸低價鰻魚攻占，口湖鄉飼養的高品質日本白鰻魚「錢」途堪慮。

雲林縣府統計，2022年全雲林縣鰻魚養殖面積214公頃，產量2403公噸，產值約12億7000萬元，雲林縣鰻魚產量占全國66％，其中口湖鄉的鰻魚產量占全國4成。

雲林縣的生鰻魚以往主銷日本的燒烤店，但新冠肺炎疫情改變全球生活習慣，日本燒烤店大量關閉，雲林鰻魚難以外銷只好繼續養，愈養愈大，但價格更高更難賣。

雲林縣鰻魚生產合作社理事主席林餘謙表示，疫情發生之前1周出口10幾公噸到上百公噸都稀鬆平常，現在1周出口不到10公噸。

林餘謙說，這3年來日本市場飲食習慣改變有2項，一是燒烤店減少，二是年輕人改吃蒲燒鰻，大陸蒲燒鰻魚占盡市場，原因是大陸鰻是美洲種或歐洲種，成本比較便宜，台灣鰻魚是品質較好的日本白鰻，價格遠高於大陸，即使是日本年輕人吃過好吃的台灣蒲燒鰻，仍會選擇較便宜的大陸蒲燒鰻。

林餘謙表示，目前全台庫存1040公噸鰻魚待銷售，口湖鄉占700公噸，漁業署擬買一些次級鰻魚去放流，但養殖戶誤以為是要大量採購，紛紛登記要賣，結果漁業署找大家開會，也是鼓勵養殖戶加工販售，問題是養殖戶沒有通路，加工好的鰻魚要賣給誰？

林餘謙說，鰻魚內銷會不敷成本，鰻魚苗在海口撈起來一隻就要80、90元，轉手給養殖業者就破百元了，2尾1公斤的鰻魚大盤價至少要600元才夠成本，但現在價格腰斬一半，市場一直萎縮，國際規格不愛大尾鰻魚，大尾鰻魚賣不出去，價格就好不起來。

他透露，很多養殖戶在等景氣復甦，期待價格再回春，鰻魚愈養越大，市場還是很低迷，也是沒辦法。

雲林縣府農業處26日在縣府大廳推廣吃鰻魚，縣長張麗善代言下廚，她表示不論生鰻魚、蒲燒鰻、鰻魚零嘴都是過年送禮的好選擇。