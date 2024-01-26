呼吸道疾病疫情持續升溫，耳鼻喉科醫師柯仁弘表示，最近診所擠滿病患，大多是流感、新冠或呼吸道融合病毒（RSV），每天看診看到天昏地暗也看不完。不過讓他更感慨的是，疫情後醫療需求提高，但健保點值年年稀釋，扣掉人事成本根本所剩無幾，不少診所都開始漲掛號費，民眾大讚「台灣健保真好」，其實都是醫護的血汗在支撐。

柯仁弘在臉書發文表示，最近耳鼻喉科診所的鐵捲門還沒打開，門口就有排隊人龍，他說今年雖然是暖冬，但病人從來沒少過，診所病患不是流感就是新冠，或是RSV，他每天看診看到天昏地暗，依舊看不完，「真的很想罷工」。

他的小編直言「因為有病人感冒就醫，診所才有生意啊！」柯仁弘坦言，身為基層診所的醫師有苦難言，自從疫情後醫療需求提高，但健保點值年年稀釋，「500點值，可能實際拿到只剩400元，扣掉人事成本根本所剩無幾，病人收得越多反而越燒錢，根本無法負荷。」

柯仁弘提到，很多大醫院甚至招不到護理人員，病床一直關，不少小診所都開始漲掛號費，「這都是因為健保總額固定，造成點值稀釋的結果。」

他說身邊的朋友開心出國玩、遊學，回到台灣都讚「台灣看病真便宜」、「有健保真好」，甚至認為台灣的醫院和看病品質最安心，但其實都是「醫護做功德」的血汗心血在支撐。

柯仁弘表示，總統大選落幕了，選前很多候選人提出要讓健保點值hold住的政策，「醫生出身的賴總統應該最清楚醫界的困境，選後是不是能兌現承諾，才是未來更大的挑戰。」