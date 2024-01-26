天氣冷颼颼，尤其是清晨與夜晚氣溫更低，也是猝死最好發的時刻，對此，醫師表示，猝死一般與心肌梗塞、腦中風與氣喘急性發作有關，民眾可辨別是否有出現猝死早期5跡象，趕緊向旁人求助，及早就醫保命。

心臟內科專科醫師劉中平表示，天冷偶有猝死事件傳出，尤其有些人生前看起來很健康，可是卻在短時間內猝死，也就是從發病到死亡，只有短短幾分鐘，大家聽了都很害怕。

劉中平指猝死多與心臟有關，常見有心律不整、心肌梗塞等。與腦部有關的則有出血型腦中風、梗塞型腦中風等，另還有氣喘急性發作、肺栓塞等，也可能在短短幾分鐘內要人命。

劉中平表示，雖然大部分猝死，可能沒有徵兆，但還是可從過往案例中，查覺出一些端倪，以下為猝死早期的5大跡象。

1.心臟跳動有不穩感覺：這有可能是心律不整，導致的心跳忽快忽慢。

2.胸痛、胸悶：這有可能是心肌梗塞徵兆。

3.運動時覺得體能下降：部分猝死者生前心臟功能已下降，例如平常跑步機可跑30分鐘，卻變得跑10分鐘就會喘。

4.頭暈、頭痛：這有可能是腦部血液循環不好，造成的頭暈頭痛，另肺栓塞的患者也易有胸悶、較喘的情況。

5.氣喘者變得易咳嗽：這可能是氣喘控制不佳，造成氣管收縮。

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猝死為何會好發在冬季？劉中平表示，氣溫下降心血管容易收縮，心臟要更用力打出血，這可能導致心律不整，溫度低也可能增加血液黏稠度，造成血流不順暢，增加心肌梗塞、腦中風等危機，以下為寒流來襲抗寒保命的5建議。

1.睡前喝溫水、善用除溼機：低溫是誘發心血管疾病危險因子，溼氣更易讓體感更冷，天冷更要善用除溼機與做好保暖工作。

2.手腳先活動一下再下床：早上起床先坐在床上，活動一下手腳，下床時穿上拖鞋，避免直接踩冰地板，刺激血管收縮

3.水要喝夠：水份攝取不足，血液容易變得黏稠，增加發生心肌梗塞、腦中風風險。

4.規律生活、避免熬夜：過於疲累易使交感神經興奮，增加心律不整風險。

5.適度運動：適當的運動可以增加血管的彈性，和心臟的耐受性，比較可以承受溫度變化的刺激。夜晚或是工作間隔適當的活動，可以避免靜脈循環不良，減少栓塞的風險。