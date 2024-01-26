113年全國大專校院校長會議於26日於台中舉行，台北城市科大提案，個人或事業捐款給公私校的抵稅認列扣除額應一致，打折導致私校處境更不利。教育部長潘文忠回應，本會期開議後，將朝捐款給私校可認列100％扣除額的方向修法。

台北城市科技大學透過提案表示，希望教育部提出《私立學校法》第62條、《所得稅法》第17條和第36條的修法建議，讓個人或事業捐款給公立和私立學校的認列扣除額能一致。

台北城市科大提到，個人或事業捐款給公立學校，都可獲100％的認列扣除額，但捐給私校的認列扣除額則為70％、35％，公私校獲得的教育資源差異大，若制度設計使私校處境和經營更不利，可能加深私校學生面對的差別待遇。

龍華科技大學校長葛自祥也說，希望教育部修法，讓捐款給公私立學校的認列扣除額能一致，能夠讓資源不足的私校具有更多機會導引外部資源到學校，也讓外界更願意把經費投資給私校。

潘文忠說，行政院已於近期開會，並達成共識，會支持透過興學基金會捐款給私校可認列100％扣除額的方向，希望這個會期能加速修法，並能過得新國會支持。