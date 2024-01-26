LINE Pay連加網路（7722）今（26日）以每股348元登錄興櫃，股價最高來到1030元，漲幅將近200%相當驚人，成為今日股版最夯討論話題，不少網友怕錯過漲勢，紛紛揚言「1人1股參戰」。

LINE Pay今以每股348元登錄興櫃，早盤以450元開出後開高走高，隨後飆破630元，超越台積電股價，盤中最高飆上1030元，漲幅超過195%，盤中成交量逾400張。

LINE Pay氣勢如虹登上興櫃股王，觀察券商下單系統，零股追價買盤也相當強勁，掀起許多網友熱議，紛紛表示「買個1股湊熱鬧」、「買1股參與」、「1人1股買到上千」、「興櫃的好處就是用超小零股就可以炒上去，製造假象」、「一天就把台積電十年的漲幅漲完」、「你不會天天搭飛機和上健身房，但LINE Pay每天都會用」。

LINE Pay算是目前最多台灣人使用、且通路最廣的行動支付之一，根據工商時報報導，LINE Pay用戶數達1,200萬，平均每兩人就有一人使用，活躍用戶數為700萬，目前擁有50萬個支付場景。而LINE Point點數合作的信用卡，發卡量已逾700萬張，根據統計，2023年LINE Pay的總交易金額達6,440億元，目前一年交易筆數達9.2億筆，平均0.03秒有一筆交易。