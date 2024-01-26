苗栗縣農會三巨頭26日上午在縣農會舉辦農民節慶祝大會，並頒獎表揚績優農會及農友。（謝明俊攝）

苗栗縣農會三巨頭26日上午在縣農會舉辦農民節慶祝大會，並頒獎表揚績優農會及農友。（謝明俊攝）

苗栗縣農會26日提早慶祝農民節，表揚全縣優良農會及農民、四健會員及家政班會員，其中頭份市農民何慶賢自力栽種無毒有機農作、蔬菜等，透過網路銷售建立優良農作口碑，頭份市農會以供銷部銷售業績最佳，分別獲得縣府秘書長陳斌山等頒獎表揚，縣農會總幹事鍾金光強調將持續輔導青農返鄉，並積極招募農用移工，以解決農用人力不足問題。

今年農民節2月4日正值農曆年前，苗栗縣農會顧慮農會及會員們忙著準備過年事宜，因而提前於26日在縣農會舉行慶祝活動，表揚績優農會及農友。其中頭份市農會、大湖地區農會、苗栗市農會及竹南鎮農會等供銷部銷售業績卓著，頭份市農民何慶賢獲農糧署頒發糧食生產優良人員，三灣鄉農會則獲得阿公阿嬤童年點心食譜競賽優選，農友陳春廷則獲得全國農業達人選拔賽殿軍，嚴子甯獲得全國家政推廣人員競賽優選、四健會優良人員何貞儀以及卓蘭鎮農會優秀農業推廣志工謝桂蘭。

苗栗縣農會總幹金鍾金光表示，頭份青農何慶賢在頭份市栽種地瓜、溫室小蕃茄等雜糧蔬果，自我嚴格要求無毒有機栽種，獲得許多消費者青睞，何慶賢並經常配合農會系統舉行食農教育活動，教導小朋友認識農作栽種過程，以推廣食農教育及農產品質優良等，特別獲得農糧署北區分署評選為糧食優良人員。

鍾金光並指出，苗栗縣長鍾東錦上台後提出要解決農用人力不足問題，請縣農會協助整合聘用外籍移工，目前已和三灣鄉等多個農會，聘有10名農用外籍移工，在今年的柑橘生產季節中投入柑橘的採摘工作，未來將持續擴大合作農會及移工人力，有效地解決農用人力不足。