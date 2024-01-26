清大醫學生跟著醫師到泰安鄉進行巡迴醫療，體驗偏鄉療的實境。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

去年5月間，國立清華大學生命科學院學士後醫學系，與苗栗大千綜合醫院共同簽訂「醫學生校外培訓合約書」，希望讓醫學生透過實務參與，深入了解偏鄉醫療的運作及面臨的問題。元月中旬，4位清大醫學生在大千的安排下，展開維期1周的實務課程，深入泰安鄉象鼻衛生室，跟著醫師見習偏鄉醫療的臨床實務，了解山地醫療的困難，未來為偏鄉醫療盡一份心力。

清大設立的「社區與偏鄉醫療實務課程」，在大千開課的第一天由醫療副院長謝為忠親自歡迎學生們。謝為忠表示課程內容由大千特別設計規劃，內容涵蓋偏鄉急重症醫療服務、出院轉銜社區長照及居家醫療、基層診所雙向轉診、社區健康促進、象鼻衛生室駐診及巡迴醫療、慢性病個案管理等，讓醫學生們實際到現場體驗，而非只是紙上談兵、憑空想像，當一切都是「來真的」，才能讓學生們有更深刻的感觸。

維期1周的學習之旅，醫學生們印象最深刻的事情，像是深入泰安鄉象鼻部落，以及士林村見習巡迴醫療，當然也少不了在象鼻衛生室見習駐診服務。在這過程中和當地居民有不少的互動，親切招呼、分享美食都讓醫學生們感受到民眾的熱情，為他們增添一份溫暖。

謝為忠表示，藉由大千豐富的經驗與傳承，教導他們秉持「全人照護、跨團隊合作」的理念來共同學習及發展，期望這些未來的醫界明日之星，能運用所學、回饋偏鄉，讓偏鄉醫療的發展更加完整，成為在地居民的健康守護者。