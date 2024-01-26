近期因歌曲〈鮮花〉而在網路掀起一陣熱潮的廣西搖滾樂團「回春丹」（YOUNG DAN）宣布即將首度登台開唱，將於4月2日在Legacy Taipei舉辦「回春丹 『開爐』巡演台北站」，團員們對此都相當期待，尤其這次還有機會能與許多在地樂團交流，令他們感到興奮。

「回春丹」團員包含主唱與吉他手劉西蒙、貝斯手郭澤群、鼓手簡丹以及吉他手韋高飛，因為都來自廣西欽洲屬於規模比較小的縣級城市，他們也常常為此笑稱自己是來自小城市的青年。「回春丹」以其強烈的吉他旋律、復古簡潔節奏，與主唱磁性嗓音在樂團獨樹一格，而他們的歌曲〈鮮花〉演出片段近期不斷在各大社群平台上被轉發，除了因為「回春丹」在音樂節目《樂隊的夏天3》中演唱並感動在場眾多樂團及觀眾，歌曲本身溫柔的旋律、動人的歌詞和深刻的情感也深深吸引眾多網友，該段表演片段更在YouTube頻道上已經創下破百萬的收看量。

「回春丹」的創作多半來自身邊的人與事物，在加上他們帶著天馬行空的「回春」創作，除了歌曲〈鮮花〉外，還有〈艾蜜莉〉、〈正義〉、〈初戀〉等都是膾炙人口的作品，尤其現場演出，「回春丹」帶著野性的夢幻氛圍與巧妙融合來自縣城美學的復古DISCO元素，總是讓現場演出的氣氛是有著奇幻的律動感，更成為「回春丹」在舞台上最獨特的搖滾味。

此次即將首度來台演出舉辦專場演唱會，「回春丹」希望能夠把他們最強烈的魅力帶給觀眾，用「神仙煉丹爐裡跑出來的」的妙手回春魔力在Legacy Taipei帶著大家一起向煩惱說再見。而且因為首度登台，團員們都難掩興奮之情的期待這次能有很多交流的機會，無論是音樂方面或是樂團創作上，都希望能多多認識台灣以及期待演出時候觀眾能給他們最大的熱情；演唱會門票27日在遠大售票系統開賣，演出資訊可至主辦單位大發展演與氪米厘娛樂的社群平台查詢。