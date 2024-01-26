長榮航空機師可能選在春節期間發動罷工，交通部長王國材今受訪時表示，長榮勞資雙方對於薪資的歧見非常大，且態度都很強硬，春節期間平均每日出入境為15.1萬人次，搭長榮的占3.8萬人次，再算若有4成機師響應罷工，那每天會有1成以上、約1.5萬名旅客受影響。

王國材今日下午出席「交通科技產業會報第7次委員會議」前接受媒體訪問，被問及長榮機師罷工危機，他表示一直有在跟勞資方討論，到昨晚感覺雙方差距還是非常大，交通部將持續溝通，希望大家條件再接近一點。

王國材指出，這次勞資的態度都很強硬，想透過溝通達到共識，過程比較辛苦。他說，勞資最大歧見在於薪資，工會希望調薪20％，這部分現在很難達到共識。

至於談了很久的罷工預告期為何沒修法？王國材說，2019年勞動部辦了很多公聽會，當時勞團極力反對，這涉及《勞資爭議處理法》，或透過《民航法》修正，法律修正都要經立法院同意，且對眼前危機沒有幫助，現在重點還是先避免罷工。

交通部與相關單位溝通過，討論長榮機師罷工以後可以怎麼簽轉，國籍、外籍航空提供協助等，還有各機機的布設，全都在研擬當中，最後還是希望勞資和諧、達到共識，讓罷工落幕。