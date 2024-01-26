日本樂壇天后米希亞（MISIA）暌違6年，正式宣佈將在4月4日於重返台北國際會議中心開唱，是包括日本在內的「MISIA星空現場Ⅻ」亞洲巡迴最終站，將與台灣歌迷共同分享出道25週年的喜悅。屆時除了暢銷金曲之外，更能與MISIA共同回顧這一路走來的點點滴滴，以完整樂團的規格演出。

「MISIA星空現場」系列原本是選在戶外舉辦的一夜限定演唱會，因為大受歌迷好評才推出進化版，迎接出道25週年的MISIA並沒有忘記台灣歌迷，經過多次調整行程後，終於確定台北場的日期。雖然現在線上音樂串流服務的普及，這種聆聽方式對於音樂的推廣也很重要，但現場演唱會的體驗絕對是無可取代，主辦單位透露，這次亞洲巡迴演出的決定背後，就是反映出MISIA渴望直接將音樂，帶給觀眾的純粹而深切的愛。

「MISIA星空現場Ⅻ」將於4月4日（四）在台北國際會議中心舉行，門票預計2月2日（五）在年代售票系統全面啟售，更多相關詳情可洽主辦單位馬斯頓娛樂的活動官方臉書專頁以及MISIA官方網站。