韓國女團(G)I-DLE即將於本月29日,推出團體第二張正規專輯《2》,昨(22)日0時(韓國時間)在各大官方社群平台,搶先推出先行曲〈Wife〉,其中YouTube上面播出的歌曲MV,未滿2天已累積接近900萬觀看次數。

這首歌一發布,很快就在韓國網路引發激烈論戰,有網友批評〈Wife〉歌詞「涉及性暗示」非常不妥,卻也有人表示這首歌結合MV,含有為女性自主權發聲的隱喻,符合團體一貫主張訴求,兩派說法都讓這首歌話題再推向更高峰。

歌詞露骨含性暗示? 韓網批:應該列為19禁

這首由(G)I-DLE隊長小娟參與作詞的〈Wife〉,不少韓國網友指出「奶油湯(Cream Soup)」和「櫻桃」等字眼,在歐美社會常比喻為性,以及韓文歌詞「小心翼翼地親吻,然後再大膽地吃掉」、「我的舌頭輕輕觸碰,你會發出brr, brr, brr的聲音」、「從頭到腳尖,就那樣向下猛擊、猛擊、猛擊吧」、「如果你已經學會了,那就騎上來試試看吧」、「如果你能做得好,我也會感到很充實(吃飽)」、「因為心情好,所以我會吞嚥得更深」也都相當大膽且煽情。

不少韓國家長對於因〈Queencard〉在小學生群體大受歡迎,擁有許多未成年粉絲的(G)I-DLE,居然推出〈Wife〉這首歌,紛紛留言批評「(G)I-DLE 真的很喜歡與性有關的東西」、「是19禁嗎?歌是很好聽,但是歌詞…」、「歌真的很好聽,但是歌詞真的很刺耳。給我把上面的櫻桃給吃掉;這個地方太色了」、「向廣播通信委員會舉報吧,歌詞算什麼」、「說實話,我無法想像我女兒跟着唱的樣子,感覺好可怕,應該列為 19 禁」。

〈Wife〉MV開口唱埋伏筆 網揭「這才是真心話」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現,(G)I-DLE近一個月聲量為6,734筆,單日聲量前3高峰卻都與爭議有關,分別是去(2023)年12月31日,團員薇娟為頒獎典禮上唱歌走音道歉,累積聲量591筆。1月16日(G)I-DLE公佈第2張專輯形象照,卻捲入抄襲風波創造700筆聲量,再來就是1月22日〈Wife〉被批評歌詞含性暗示,累積800筆聲量。

(G)I-DLE一向傳達自主獨立的思想,用作品挑戰韓國保守社會風氣下的女性困境,有韓國網友指出,〈Wife〉這首歌雖然用詞大膽,但細看MV團體打扮,採用充滿自信與女性獨立象徵的鮑伯頭造型;面對妻子應該被打掃、煮飯和房事束縛等情況,採以「樣板動作」的統一舞蹈抗議。

還有關鍵的最後一段歌詞「但我不想(只當)老婆,妻子,太太,夫人」,整段MV僅有這段有「全員開口唱出來」,這些要素才是(G)I-DLE在〈Wife〉這首歌真正想傳達的理念,也讓歌迷更加期待29日專輯正式發行,會給大家帶來何種衝擊。

〈Wife〉中文翻譯&韓文歌詞

[Chorus]

I cook cream soup 我煮奶油濃湯

Taste is Cocoroco 味道比Cocoroco酒還烈

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評(沒這打算)

I clean your room 我清掃你房間

It's so twinkle, twinkle 整理得閃閃發亮

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評(沒這打算)

[Verse 1]

자기야 한입 크게 맛봐 親愛的 大口咬下去啊

배가 부르대도 뱉으면 나빠 就算吃得再飽 吐出來可真不好

좀 더 줄 테니 그만 침좀 닦아 我會再多給你一些 所以把口水擦乾

이제 다 큰 거 아니 너네 아빠 你可是個大人了 孩子的爸

그래 그럴 줄 알고 케이크 좀 구웠어 我都明白 所以我烤了蛋糕

그게 다가 아냐 위에 체리도 따먹어줘 不只這樣 把上面的櫻桃也摘下吃掉

조심스레 키스하고 과감하게 먹어치워 細心地吻我 大膽地吃掉我

어떤지 맛 표현도 들려 보여줘 告訴我嚐起來怎麼樣

[Chorus]

I cook cream soup 我煮奶油濃湯

Taste is Cocoroco 味道比Cocoroco酒還烈

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評(沒這打算)

I clean your room 我清掃你房間

It's so twinkle, twinkle 整理得閃閃發亮

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評(沒這打算)

[Verse 2]

Umm, umm, umm

It's a ddub, ddub, ddub

나의 tongue 살짝 touch 我的舌頭輕輕撫觸

너는 brr, brr, brr 就讓你直打哆嗦(發出打顫呻吟聲)

아 구석구석 깨끗이 닦아놔 全身上下讓你探索得乾乾淨淨

섬세한 입술에 손길은 안 닿아 但別碰我嬌滴的雙唇

머리부터 발끝까지 그냥 chop, chop, chop 從頭到腳 好好全心去感受

배웠으면 이제 너도 한번 올라타봐 清楚明白的話 就趕快騎上去好好嘗試吧

[Bridge]

만약 잘한다면 멋진 노래도 부르고 若你表現好 我會為你獻唱一曲

물 만난 인어처럼 예쁜 춤도 춰줄 거야 如遇水的人魚優美舞動起身體

만약에 잘한다면 나도 배도 부르고 如果你表現很棒 我也能吃得飽

기분 좋으니까 깊숙이 더 삼켜버릴 거야 因為心情好極了 所以我能更深深地吞嚥下去

[Chorus]

I cook cream soup 我煮奶油濃湯

Taste is Cocoroco 味道比Cocoroco酒還烈

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評(沒這打算)

I clean your room 我清掃你房間

It's so twinkle, twinkle 整理得閃閃發亮

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評(沒這打算)

[Outro]

Wife, I make you feel so high 有我這樣的妻子 讓你置身天堂

I make you feel like lie 讓你彷彿活在謊言中

But I don't wanna 但我一點也不想

Wife, wife, wife, wife 做你的妻子

Wife, I make you feel so high 有我這樣的妻子 讓你置身天堂

I make you feel like lie 讓你彷彿活在謊言中

But I don't wanna 但我一點也不想

Wife, wife, wife, wife 做你的妻子

分析說明

分析區間:本文分析時間範圍為2023年12月24日至2024年01月22日。

資料來源:

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法:

*註 網路聲量:透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統,計算社群討論及新聞報導提及的文章則數,聲量越高代表討論越熱,能見度越高。