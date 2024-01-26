2023年現象級動漫《我推的孩子（推しの子） 》終於要製作成真人版劇集、電影了！目前預計在2024年冬季於國際串流平台Amazon Prime Video上線，6位主演的定裝照近日公開後，引起全網熱烈討論。不過，日本網友反應卻相當兩極，有持反對意見的網友毒舌痛批根本是「廉價Cosplay」。

現象級神作直接帶飛動漫、主題曲和演唱樂團

《我推的孩子》是一部以偶像為主軸的漫畫作品，故事圍繞演藝圈生態及轉生、復仇等元素，延伸出一連串精采故事，改編成動畫播出後立刻造成全網轟動，不僅主題曲〈IDOL（アイドル）〉成為破億神曲，演唱該曲的日本天團YOASOBI人氣跟著水漲船高，這部作品更被網友們稱為2023年最頂的神作。

真人版宣傳照一公開 單日聲量飆破千筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看見，即使《我推的孩子》動漫已播畢近半年，近三個月的聲量仍高達12,479筆。聲量最高峰為1月24日，官方發布了真人版宣傳照，讓《我推的孩子》話題再現，單日直接飆至1741筆網路討論。

強大演員卡司 被批與原角色不符

《我推的孩子》真人版正式公布了第一波的宣傳照及演員陣容，由星二代歌手櫻井海音、前乃木坂46偶像齋藤飛鳥、前＝LOVE偶像齊藤なぎさ、兒童演員出道的原菜乃華、模特兒茅島みずき以及喪系偶像ano共同出演。

如此強大的陣容公開後，卻被網友批與原角色形象不符，「齋藤飛鳥的形象本來就是有點陰鬱的魅力，跟活潑惹眼的星野愛差太多了」、「好像還是橋本環奈比較適合」、「感覺演員壓力很大又很恥」。

動漫服裝未依現實狀態修改 網批：像廉價Cosplay

另外，真人版宣傳照也被網友指出，日本真人版的問題就是硬要100%還原漫畫中的服裝、場景，沒有適度調整為符合現實狀態的模樣。許多日本網友直言「髮色跟服裝都太誇張了吧，現實中沒有偶像這樣穿啊...」、「看起來像是廉價的Cosplay」、「修圖修好大」、「動起來一定更可怕」、「這個播出去到全世界根本日本之恥」。

原作曾批漫改真人劇的寫實面

事實上，《我推的孩子》中描述了演藝圈內多面向的議題，其中有一個橋段，主角露比曾談及漫畫改編真人劇，向經紀人抱怨作品被改得面無全非，出現「盡可能用很多個演員」、「15卷內容短縮起來就得砍掉一些劇情」、「大多都是沒演戲經驗的演員」等一針見血的台詞，成為了令人印象深刻的名場面之一。

漫畫原作赤坂明對此表示，「《我推的孩子》談到了很多演藝圈的大小事，也包含漫畫作品改編成真人版，但這部作品不只講到好的一面，也有批判性的內容，所以我本來以為《我推的孩子》無緣被改編成真人版。不過就在這種狀況之下，竟得知本作將被改編成真人版，讓我不禁很想問演員群、工作人員『真的可以嗎』？」

赤坂明強調，對於自己的作品能被改編成真人版相當感謝，同時也非常好奇，若是以非漫畫家的角度，而是由正牌演藝圈人士創造出來的作品會變得如何，一同邀請粉絲們見證最終拍出來的成果。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月27日至2024年01月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《我推的孩子》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。