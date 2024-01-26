1月27日至2月25日「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」在愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除了療癒的黃色小鴨重返愛河灣外，16-18號碼頭也將推出地景裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動，首場演出即將在1/27(六)下午3點半及晚上7點正式登場，特別邀請到紙風車劇團帶來2場讓孩子快樂欣賞的《雞城故事》演出，當天還有小朋友最愛的「泡泡派隊」及「馬戲/亞當先生-城市旅人」等豐富的表演活動，歡迎爸爸媽媽帶著小孩一起來吹海風體驗高雄的藝文之美。

紙風車劇團-雞城故事（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局局長王文翠表示，市府致力打造親子遊憩空間，同時持續推廣戶外藝文活動，因此今年特別在美麗的海港邊辦理「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，讓大家感受高雄熱情的魅力，歡迎父母帶著小朋友來到現場看劇、同樂，共度周末愉快的親子時光。

豆子劇團-爆笑繪本互動劇-好嚴肅農場之伊比鴨鴨遊高雄（圖片來源：高雄市文化局提供）

為了讓小朋友可以邊玩邊欣賞港邊美貌，後續更邀請有口皆碑的豆子劇團、蘋果劇團、唱歌集音樂劇場等高雄傑出藝文團隊，帶來《好嚴肅農場之伊比鴨鴨遊高雄》、《黃金海底城》、《公主與王子的頒獎Party》等適合全家共賞的精彩好戲，並加碼讓市民朋友可以欣賞到更多不同的演出，更邀請到小青蛙劇團、O劇團、貓頭鷹兒童劇團、花痞子劇團、銀河谷音劇團等全國各地兒童劇團帶來《醜小鴨》、《寶貝童樂會‧首部曲-夢遊莫札特》、《小老鼠歷險記》、《小黃鴨的奇幻旅程》、《小紅帽與大野狼》等精彩節目，和大小朋友一起在周末享受黃色小鴨的歡樂氣氛。

精彩的馬戲表演（圖片來源：高雄市文化局提供）

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，從1月27日起到2月25日的每周六、日晚上，過年期間初一至初五期間，下午4點及晚上7點每日有2場精彩兒童劇團演出，下午3點及晚上8點半也有互動馬戲表演，演藝團隊輪番登場，歡迎一起來看表演。2024高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，絕對值得遊客來趟高雄冬日小旅行，更多資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。