Making his 2nd #NBAAllStar appearance... Shai Gilgeous-Alexander of the @okcthunder.



Drafted as the 11th pick in 2018 out of Kentucky (originally from Canada), @shaiglalex is averaging 31.1 PPG, 5.6 RPG and 6.4 APG for the Thunder this season. pic.twitter.com/ANGflNiEHZ — #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 26, 2024

今年NBA全明星賽東、西區先發名單26日公布，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）被擠出西區先發名單，進榜的兩人是獨行俠東契奇（Luka Doncic）、雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。根據NBA官網公布的球迷總票數，東契奇在西區後場獲得414萬票最多，柯瑞322萬票居次，亞歷山大313萬票。

柯瑞之所以落選先發，主要是在球員投票、媒體投票的加權之後輸給亞歷山大。球員票選亞歷山大獲得125票最多，東契奇116票居次，柯瑞76票。在媒體投票方面，亞歷山大96票最多，東契奇89票居次，柯瑞僅獲得4票排名第4，還輸給10票的灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）。

換言之，柯瑞在球迷之中的人氣依然很高，只是勇士戰績不佳（西區第12名），雷霆戰績強強滾（西區第2），亞歷山大因此更獲得媒體青睞。時常禍從口出的獨行俠厄文（Kyrie Irving）仍獲得101萬球迷選票的肯定，但是媒體票掛零。

亞歷山大本季表現是MVP等級的，場均31.1分、5.6籃板、6.4助攻、2.3抄截（聯盟最多），投籃命中率54.6%，外線命中率32.9%，罰球89%，明星賽先發當之無愧。柯瑞本季的狀態顯然不如亞歷山大，只是球迷仍然很喜歡柯瑞。這將是柯瑞2013-14球季以來，第2度不在全明星賽先發（2019-20年球季因傷缺席）。