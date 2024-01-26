山海樓掛爐燒雞，由黃德興師傅親自傳授，此為早期蓬萊閣酒樓的名菜之一。（山海樓提供／吳娮翎台北傳真）

頂級台菜餐廳「山海樓」向林明燦師傅請益，推出「八仙升官炖」經典台菜。（山海樓提供／吳娮翎台北傳真）

台灣料理融合閩南、廣東、日本料理的精髓，1945年日治時代結束後，物資匱乏，酒樓相繼歇業，30年代的手工菜色漸漸失傳，隨著文化溯源，許多頂級餐飲也投入台菜復興，找來老師傅傳承手藝，近年更隨著小型聚會、個人用餐興起，業者也推出個人化套餐，讓一人也可以享用桌菜，也吸引許多國外觀光客特別造訪，品味台式料理。

山海樓金銀燒豬全豬，由黃德興師傅親自傳授1930年代蓬萊閣餐廳傳統閩菜的燒豬料理。（山海樓提供／吳娮翎台北傳真）

頂級台菜餐廳「山海樓」也向林明燦師傅請益，推出「八仙升官炖」工夫菜色，這是林明燦師傅的名菜之一，源於北投的酒家菜，過去生意人出入酒家談生意，師傅為迎合客人喜好，以豬肝為主角 (台語的「肝」有「官」的寓意)，搭配8種配料熬製的絲羹，最後放上五錢綴飾，象徵「有錢」，菜色象徵官運亨通好吉兆，這道佳餚是經典辦桌菜之一，需要提早2日預定。

山海樓包廂「蓬萊閣」，傳承傳統台菜美味。（山海樓提供／吳娮翎台北傳真）

以台灣手工宴客菜聞名的山海樓，其中「掛爐燒雞」、「金銀燒豬」兩道澎湃大菜廣受客人喜愛，兩道菜色皆是以桌邊服務方式安排，同時可以享用3種不同吃法，主廚蔡瑞郎以套疊菜手法發想的「山海珍寶鮮魚」，更是客人來店指定必吃料理，以一竿釣漁法所取得的鮮魚，剔除魚骨後塞入傳統米苔目及段木香菇，外面則有滿滿的澎湖日曬蝦乾、青韭和提鮮味的SPA文蛤、澎湖明蝦等，滿鍋鮮味與傳統的老味道組合成饕客的首選。

山海樓選用 100％ 純米製成的米粉，加入澎湖日曬蝦乾及章魚乾、段木香菇、高麗菜等下去拌炒，每一口「古早味炒米粉 」都吃得到鍋香鑊氣。近年著許多小型聚會的需求，山海樓也提供個人套餐給客人選擇，在用餐選擇上更有彈性。山海樓的外帶年菜，採用當日現做非冷凍型式，覆熱即可享用，目前預約已接近滿訂，最後下單時間為1月28 日。