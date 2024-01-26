41歲嘉義縣水上鄉長林緗亭，日前在臉書發文透露自己罹患乳癌的消息，並宣布接下來幾個月，會停止除了鄉鎮事務之外的對外活動，積極抗癌。昨（25日）林緗亭也曬出本人剃光頭的照片，並秀出招牌燦爛笑容，承諾會戰勝病魔，希望大家為她加油。

林緗亭18日在臉書透露，她在去年12月發生胸口有硬塊，經過一系列檢查後確認罹患乳癌，「從醫生口中聽到這兩個字時，我的心情跟你們現在看到文字的狀態一樣震驚！！我還沒45歲，還未達國健署鼓勵篩檢的年紀，怎麼會是這個年紀的我？」。

「除勇敢面對，我找不到退路了！」林緗亭表示，一個月來她不斷搜尋文章，看了很多關於乳癌的報導與文獻，醫院和鄉公所兩地跑，心情起起伏伏，就連打出這段文字向大家報告這個消息，對現在心理狀況不佳的自己而言，其實並不容易，不過擔心許多活動無法出席，為避免過多非事實的傳言出現，仍決定親自跟大家說明。

林緗亭表示，接下來的一整年，需要多花一點時間來照顧自己，除鄉政運作的公務，其餘的對外活動都必須先停止，即鄉內的婚喪喜慶等活動，一切循醫囑皆需暫停。

林緗亭強調，未來這幾個月裡，雖無法參與社區活動，但她仍會進鄉公所辦公，鄉內推動的大型建設、計畫性活動、重要會議仍會由她親自作決議；治療期間，也會依規定向縣政府報備請假，現今科技發達，即便在病假休養期間也能隨時掌握公所的工作進度，「請鄉親們不必擔心，水上鄉政事務會在軌道上運行」。

林緗亭表示，在醫師及護理人員的照顧下，她會正向積極面對疾病並且戰勝病魔，請大家為她加油，「給我超標的正能量，讓我每天都被快樂與希望包圍」。

林緗亭昨（25日）也在臉書分享一張本人的光頭照，並秀出招牌燦爛笑容，「覺得光頭的林緗亭很可愛，41歲遇到人生一個大關卡，這個關卡有著好多障礙需要跨過！不過理光頭這關已經先輕鬆跨過了！！期盼自己持續成長茁壯」。