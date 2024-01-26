胡瓜（右3）與老婆丁柔安帶領多位藝人一起出席餐敘。（池宗玲攝）

綜藝天王胡瓜今（26日）和老婆丁柔安、徒弟歐漢聲、葉欣眉等人舉辦媒體餐敘，他透露2024年有多項重大計畫，其中最期待的就是跟女兒胡盈禎（小禎）、兒子胡釋安一同主持新節目，「以前不是跟女兒就是跟兒子走金鐘紅毯，希望有一年能帶他們一起走紅」。

胡釋安是胡瓜《最強綜藝秀》的固定班底，也和姊姊小禎一起主持《食尚玩家》，但日前突消失在螢光幕前，被懷疑是否要淡出演藝圈，胡瓜今否認，並坦言有跟兒子談過未來計畫，「他沒有放棄演藝圈，從頭到尾都沒有，只是還在熟悉中。我只希望他開心，不管他做什麼，爸爸都會支持他」，他透露胡釋安喜歡做甜點，他也有建議可以發展副業，開間咖啡廳。

胡瓜對節目主持要求頗高，時常都會參與製作討論，他今年在《2024民視第一發發發》中邀請14年未在民視同台的徒弟歐漢聲一起主持，師徒兩人還在節目中共舞，引發期待，「請大家一定要支持，我這次佔80％責任」。

他將與歐漢聲一起主持新節目，先前已經跟製作人詹仁雄接洽，一切都在醞釀中，他開玩笑說可以3人一起出錢合資，「畢竟我們3個都不缺錢，我的每個徒弟都比我更有成就」。此外，胡瓜也將跨界網路節目，透露年後會在YT頻道開新節目。

胡瓜與葉欣眉主持的衛視中文台《歡樂智多星》因為迪士尼頻道政策關係，於去年7月停播。他確定在TVBS主持新益智節目《拜託ATM》，他今坦言已經開始錄影，但相關內容目前不方便多談，「錄影的很得心應手，相當精彩，值得拭目以待」。

他也說，今年會站上小巨蛋擔任某位巨星的演唱會嘉賓，「大家可以期待一下，他過去邀請很多次了」，老婆丁柔安在旁虧他「這巨星知道嗎？」胡瓜笑說，該嘉賓去年有再提出邀約。

胡瓜熱心公益，參與十方啟能中心活動36年，他說今年一定會繼續帶領更多藝人一起做公益，「藝人都很有善心做善事，陳美鳳有說希望下次一起，我也想邀請藍心湄一起」。