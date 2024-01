RADWIMPS將於5月15日在北流開唱。(好玩國際文化)

日本人氣搖滾樂團RADWIMPS去年成功的完成世界巡迴演唱會,並且創下場場完售的佳績紀錄。現在正式宣布,將於今年春季展開新的亞洲巡迴演出。先前已宣布3月將舉辦中南美洲的巡演,現在亞洲巡演將由4月從東京代代木第一體育館啟程,台北場則確定5月15日舉行。

這次令人驚豔的巡迴主視覺創作是出自田名網敬一先生之手,他身兼藝術總監、平面設計師、插畫家、影像創作和藝術家,並一直持續著跨界活動,以現代多變藝術家形象,獲得許多高度評價。因為主唱野田洋次郎非常喜愛田名網敬一先生的作品,因而實現了這次跨界合作。

目前預計將會巡迴橫濱、馬尼拉、香港、新加坡、台北、曼谷、首爾等地。除了將造訪上次巡迴未能造訪的城市外,再次造訪的城市「場地規模都升級」,台北場去年7月在能容納2000人的Zepp New Taipei舉行,此次也換到5000人的台北流行音樂中心,希望去年沒有買到票的粉絲們,這次都有機會能一起參與。

對於2024年即將展開的亞洲巡迴演唱會,RADWIMPS表示:「沒想到可以在短時間內再與大家見面,實在是非常期待。這次的場地跟規模都比上次更大,絕對比上次更棒,上次巡迴當中得到很多來自大家的支持,我們也想從這次的巡演當中盡全力加倍回饋給大家,希望大家都可以來演唱會現場,與我們共度難忘的時光。」

「RADWIMPS WORLD TOUR 2024 “The way you yawn, and the outcry of Peace” in Taipei」演唱會將於5月15日晚間8點在台北流行音樂中心舉行,票價分為新台幣4200元、3800元、2800元、2000元、1600元,門票預計在2月4日上午11點於Ticket Plus 遠大售票系統啟售。