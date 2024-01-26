新北市青年局推出免費「專業職涯諮詢服務」，由專業職涯諮詢師提供一對一職涯諮詢、履歷健診及模擬面試三大服務，協助新北青年朋友走過職涯探索的撞牆期。

為協助落入求職焦慮的青年面對瞬息萬變的職場，青年局今年持續提供「專業職涯諮詢服務」，只要至官網上申請，即可享有全額免費的服務，包含由職涯諮詢師針對青年職涯發展一對一的諮詢與建議、針對履歷提出個人化健檢，並模擬面試、找出關鍵提點等。

青年局長邱兆梅表示，新北市青年人口有120萬人，相較於其他求職者，青年朋友特別容易有初次尋職的茫然、探索期間考慮轉職的迷惘以及斜槓生活與工作目標的困惑，青年局為此推出服務，藉由專業諮詢師透過面談的方式，搭配心智圖卡提出實用建議，幫青年求職者更確定未來要努力的職涯方向。

青年局該項服務，去年申請者年齡平均落在27至28歲，而統整出的兩項主要諮詢問題為「求職不順」與「尋求轉職」，青年局說，今年共提供370個職涯諮詢機會，歡迎青年朋友到青年局官網申請預約，並到新北市青職基地與職涯諮詢師聊聊。

新北市青年局官網：https://www.youth.ntpc.gov.tw/youth/ch/index

一對一職涯諮詢服務報名連結：https://gov.tw/aBs

履歷健檢與模擬面試報名連結：https://gov.tw/JPa