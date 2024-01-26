《紐約客》讚譽為「一場極具爆炸性的百老匯復興」。被譽為此生必看，全球矚目的百老匯音樂劇四大名劇之一《西貢小姐》，26日主辦單位寬宏藝術拋出震撼消息，正式宣布將於今年５月首次登台，令不少台灣劇迷紛紛直呼終於一圓音樂劇之夢。百老匯全本音樂劇《西貢小姐》與悲慘世界、貓、歌劇魅影齊名世界上最偉大的音樂劇，2024年來台巡演，是當今全球唯一上演的限定版本，這次將帶著熱情四射的音樂首度為台灣揭開序幕，5月31日至6月2日將在高雄衛武營，接著6月8日至9日於台中歌劇院，6月14日至16日於台南文化中心，6月22日至30日在台北國家戲劇院展開盛大巡演。

主辦單位寬宏藝術於2003年首度引進音樂劇《貓》、2009年首度引進《歌劇魅影》，2024年再為台灣首次引進由金牌製作人卡麥隆．麥金塔許(Cameron Mackintosh)攜手澳洲GWB娛樂製作公司，全新製作音樂劇《西貢小姐》，消息一公布即湧入眾多台灣劇迷們表示「等了好久，竟然真的能在台灣看到！太期待了。」從2023年一月起，《西貢小姐》這部全球矚目的全新製作版本已在澳洲掀起風潮，各地巡演場場爆滿，榮獲70項以上的戲劇及藝術大獎，與《悲慘世界》、《貓》、《歌劇魅影》齊名譽為史上最偉大的四大音樂劇之一。

《西貢小姐》原版於1989年在倫敦西區首演，至今榮獲3座東尼獎、2座奧利佛獎等多項殊榮。卡麥隆．麥金塔許製作的其一版本於2014年在倫敦首演，不僅創下空前的預售票房紀錄，隨後回歸百老匯上演再度推向成功巔峰，截至目前已在32個國家、373個城市演出，吸引全球3800萬人次觀賞，總計有15種不同語言版本。從倫敦西區到百老匯，再到澳洲，這場劇迷們期待已久的音樂劇即將登臺，精心選拔自全球及亞太地區的42位優秀演員，包括尚恩．麥力．摩爾（Seann Miley Moore）飾演工程師、艾比蓋兒．阿德里亞諾（Abigail Adriano）飾演金（Kim）及奈格爾．哈克（Nigel Huckle）飾演克里斯（Chris）。現場更同步安排管弦樂團演奏，演繹經典曲目《西貢熱力四射》、《我心中的電影》、《世界最後一夜》和《美國夢》等，將為台灣觀眾呈現一場終生難忘的戲劇之旅，絕對不能錯過此生最驚艷的音樂劇盛宴