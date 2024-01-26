台水公司邁入50周年，特別舉辦自行車環島接力活動，17日由董事長李嘉榮授旗後，車隊從台中總管理處啟程，經各區管理處員工接力，足跡遍及南部、東部、北部，25日由台水第四區管理處自行車團隊接棒，為環島活動完成最後一塊拼圖，深具供水不間斷及世代傳承寓意，

台水公司歡慶50周年，舉辦自行車環島接力活動，從台中出發，連結台水公司13個區管理處的重要淨水場，完成環島最後再回到台中，寓意將供水不間斷及世代傳承之使命，傳遞到每1個區處，一棒接一棒，代表努力不懈地完成重要的供水經驗傳承，一步接一步，持續且不間斷地將自來水送進每家每戶的水龍頭。

台水四區處處長張裕浩表示，本次活動最後1棒，由四區處主管帶領7名騎士，從鯉魚潭給水廠開始，途經台中給水廠，最終進入台水50週年慶祝大會會場新民高中藝術中心，完成環島使命，將象徵經驗傳承的台水旗及本次活動旗，交還董事長李嘉榮及總經理李丁來，劃下圓滿的符號。

台水表示，配合50周年慶祝， 3月8日四區處將在豐原給水廠辦理「分區計量管網建置階段成果展示及解說」，現場將設置多樣科技檢漏設備體驗區，歡迎民眾上台水公司網站報名，一同共襄盛舉。