消基會南區分事務所26日公布「2023年南部十大消費新聞排行」，由於新冠肺炎疫情解封，此次前3名分別為「好市多莓果A肝病毒案」、「蛋荒事件」、「美豬進口流向不明」，皆與民生食品有關，2023消費新聞排行榜與2022年多與疫情有關的趨勢相差甚遠。

「2023年南部十大消費新聞排行」按序為第1名「好市多莓果驗出A肝病毒、消基會提團體訴訟」，第二名「雞蛋漲價又缺貨、賣場一蛋難求」，第3名「美豬進口量破千噸卻流向不明、消基會呼籲資訊透明化」，第4名「詐騙簡訊氾濫、催繳水電費、交通罰款簡訊、點網址遭盜刷」，第5名「高雄五互集團吸金220億、旗下餐廳倒閉影響消費者權益」。

第6名「高雄演唱會引爆住宿熱潮、旅宿業者趁機哄抬房價」，第7名「租賃住宅市場發展及管理條例修法、住宅租賃契約適用消保法」，第8名「食安危機、高雄冰店爆集體食物中毒」，第9名「演唱會黃牛票猖獗、文化創意產業發展法修法嚴懲」，第10名「網紅、直播主廣告不實 ，公平會修法最高罰2500萬元」。

消基會南區事務所主委劉廷揚表示，2023年跟2022年的排行差異很大，因為2022年還受到疫情影響，所以大部分的消費新聞都是跟疫情有關，一樣的項目只有蛋荒的問題連2年上榜，今年大家的方向轉移，重點都是在民生經濟面向，前10名有很多都跟食品有關。另外影響民眾消費權益新聞也有上榜，例如詐騙簡訊、餐廳倒閉、黃牛票等，消基會會持續監督業者與政府。

消基會南區分事務所委員吳麗秋表示，自己身為家庭主婦，觀察2023年南部十大消費新聞以食品安全新聞占最大宗，好市多莓果出現A肝病毒讓她非常意外，如此有信譽的賣場事後僅以1倍價格賠償了事，讓大家覺得過於軟弱且沒有保障。