另外也舉辦「八里區孝悌勵學獎助學金暨春聯書畫比賽」，透過春聯揮毫的比賽形式，讓學生展現書法實力並融合創意。

再過一個多禮拜就是農曆春節，為了迎接龍年到來，新北市八里區公所今（26）日舉辦大師揮毫贈春聯活動，提供洽公民眾免費索取，另外還有八里國中舉辦「2024年度八里區孝悌勵學獎助學金暨春聯書畫比賽」，透過春聯揮毫的比賽形式，讓學生展現書法實力並融合創意。

八里區長林俊宏表示，為迎接龍年以及推廣書法藝文活動，邀請前區長古原瑜、中華民國書法教學研究學會理事吳玉山、黃健益、大龍峒保安宮國畫老師陳紅瑜及八里區國畫班高好未等五位大師現場揮毫與作畫，讓民眾體驗具年節特色的書法傳統活動，增添更多年節氣氛。

現場除了個書法大師現場揮毫的手寫春聯外，還有新北市府的龍年春聯「吉龍舞春」提供民眾索取。今天的活動象徵除舊佈新，也透過春聯上祝福的字句，讓市民不論是開店做生意還是從事農作，都能夠闔家平安、財源廣進。

八里國中校長詹志偉指出，為提倡孝悌之道，鼓勵勤勉向學，涵育藝文素養，表揚區內5所國中小推薦的4孝悌楷模、62位勉向學表現優異勵學獎獲獎學生，並結合揮毫活動，於公所文康活動中心辦理春聯書畫比賽，吸引81位國中小學生參加，發揮創意、展現書法實力。

八里區公所表示，今年特別用心佈置八里區公所1樓大廳，除了濃厚春節風味的擺設，還有許多年節背板、手拿牌可供民眾打卡拍照，讓洽公及索取春聯的民眾來到區公所，皆可感受到滿滿的過年氣息及新年的祝福，祝福所有民眾歡喜迎接龍年、龍年攏好運，新年龍躍八里。