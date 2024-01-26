民眾黨主席柯文哲今表示先前民眾黨已提國會改革4項要求，不管藍綠、院長候選人只要肯來黨團報告或座談會，就會來接待他們；對此，現任立法院長游錫堃回應，若獲黨內提名參選立法院長就會去，「只要民眾黨歡迎我去，我就會去拜票 」。

被問到民眾黨團是否過於強勢？游錫堃說，這是民主政治，2300萬人是總統的老闆，人民當家做主、有選票，在立法院，另外112個人也是他的老闆，沒有強勢不強勢問題。

游錫堃強調，在其院長任內國會改革一直在做，有些改革已有成果，包括民眾黨團提出的4項內容，「很早就有方案」。