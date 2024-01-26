香港犯罪動作電影《潛行》由男神天王劉德華監製主演，領軍金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出。電影上周上映也開出亮眼成績，除了劉德華的惡人演技和彭于晏的正義警成為話題之外，林家棟影帝級演技也讓觀眾眼睛為之一亮，而林家棟演戲向來賣力，一場動作場面，他竟不小心摔斷了4根肋骨，他說：「這次是我不小心，天氣太熱，體力透支，就摔傷了，雖然平日拍戲受傷很平常，但這次真的很痛。」

《潛行》在台灣上映後，票房穩定成長，電影充滿香港警匪電影的火爆刺激感，累積超強口碑，超過1500萬台幣的票房，多場動作場面都讓觀眾印象深刻。但其中一場劉德華、彭于晏及林家棟三人一起的動作場面，林家棟意外摔傷，雖然在他口中說是「小事，平日拍戲受點傷很正常。」但這回卻是摔得頗為嚴重，斷了4、5根肋骨，他說：「這次是自己不小心，因為天氣很熱，拍攝時間又很長，體力有些透支才發生的。」身為監製的劉德華表示當時的場面是有兩個方向在拍攝動作場面，瞬間要換成林家棟的替身來幫忙，他要立刻跑走才不會穿幫，就在他快跑時就意外摔傷了，讓劉德華很過意不去，「是我們場面沒有控制的太好。」

林家棟一摔傷，劇組火速安排醫護人員急救，他回憶說：「急救時都是要剪開所有的衣服，這次的醫護人員好專業，我的褲子也整條被剪開了，心中不免一陣害羞想說，這樣我不是全被看光光了！」但他表示真的摔到全身很痛，也顧不了那麼多，只能乖乖的讓人把衣衫全剪了，劉德華也笑說：「其實我也有幫忙剪喔！」而最後出來的效果，讓他們覺得辛苦沒白費。林家棟透露因為電影殺青很久了，肋骨斷裂處也已復原，「醫生要我自然癒合，沒有特別用藥，頂多吃止痛藥。」但他透露好像有留下一點後患，「我的身體現在就成了氣象台了！」

劉德華與林家棟合作多部電影後，又再相隔十年再一起拍《潛行》，劉德華說：「林家棟監製過的作品比我還多，他現在的氣場很強大，他監製的作品都有拿獎肯定的啊！」林家棟則是笑說：「是劉德華懶得理我吧！」但他表示十年後的合作，在演出上還是有壓力，「我不能讓他覺得我這十年來都沒有進步，要使出渾身解數，想讓他覺得眼睛一亮，這是最基本要做到的嘛！」